PRAVE BISTU DESANKE MAKSIMOVIĆ: Sa mosta ljubavi u Vrnjačkoj planski se uklanja određeni broj katanaca (FOTO)

KAKO bi se smanjilo opterećenje na ogradu, kao i na samu konstrukciju takozvanog „mosta ljubavi u centru Vrnjačke Banje, sa ove ćuprije nedavno je planski skinut određeni broj katanaca kojima zaljubljeni parovi simbolično „zaključavaju svoju ljubav“.

Kako saznajemo u ovdašnjoj Turističkoj organizaciji (TO), katanaci se jednostavno povremeno moraju skinuti jer u suprotnom most, koji nije ni projektovan, a ni zamišljen za ovu namenu, ne bi bio bezbedan za korišćenje.

- Vremenom je most postao turistička atrakcija, ne samo mladim već i starijim zaljubljenim parovima zato se posebno mora voditi računa o bezbednosti. Skinuti katanci se ne bacaju već se deponuju, a potom se sa njih odvaja materijal koji će, kada se za to steknu uslovi, biti iskorišćen za izlivanje bronzane biste Desanke Maksimović. Zamisao je da njena bista bude postavljena kraj ovog mosta – kaže Goran Karavesović iz vrnjačke TO.

Tako će se Vrnjčani odužiti i zahvaliti našoj čuvenoj pesnikinji koja je tokom jednog svog boravka u Vrnjačkoj Banji čula legendu o tragičnoj ljubavi mlade učiteljice Nade i srpskog oficira Relje i ovekovečila je u svojoj pesmi - „Molitva za ljubav“.

Kako legenda kaže, Nada i Relja su se silno zavoleli i jedno drugom obećali. Prvi svetski rat ih je, međutim, razdvojio i Relju odveo u Grčku gde se zaljubio u Grkinju. Tamo se potom oženio i ostao da živi. Misleći da će joj se verenik ipak jednog dana vratiti, učiteljica Nada ga je godinama uzalud čekala i tako, tugujući za izgubljenom ljubavi, iskopnela do smrti. U to vreme je nekako i nastao običaj mladih Vrnjčanki da za metalnu ogradu mosta, omiljenom sastajalištu zaljubljenih parova, „zaključavaju“ svoju ljubav katancima. Ključiće su bacale u reku kako ih ne bi zadesila Nadina nesrećna sudbina.

Tradicija „zaključavanja“ ljubavi i ispisivanje imena na katancima, međutim, vremenom je pala u zaborav, ali je pre gotovo dve decenije obnovljena i potom prerasla u nesvakidašnji, danas veoma popularan običaj.

MANIFESTACIJE

KATANCI su odoleli prošlogodišnjim snažnim udarima nabujale reke, a na ovom mostu svake godine se održavaju i manifestacije „Poljubi me“ na Dan zaljubljenih, kao i Na „Desankin dan“ svakog 16. maja, na dan kada je rođena Desanka Maksimović.