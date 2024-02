BOLNICA „KAMENICA TRI“ BIĆE USKORO U FUNKCIJI: Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović posetio institute u Sremskoj Kamenici

NOVOIZGRAĐENI bolnički objekat „Kamenica tri“ biće stavljan u funkciju, deo po deo, u narednih nekoliko nedelja a kompletno spoljno uređenje kompleksa sva tri sremskokamenička instituta trebalo bi da bude završeno u naredne dve godine, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović posle današnje posete tim zdravstvenim ustanovama.

Z. Grumić

NOVOIZGRAĐENI bolnički objekat „Kamenica tri“ biće stavljan u funkciju, deo po deo, u narednih nekoliko nedelja a kompletno spoljno uređenje kompleksa sva tri sremskokamenička instituta trebalo bi da bude završeno u naredne dve godine, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović posle današnje posete tim zdravstvenim ustanovama.

Pošto je zajedno sa svojim saradnicima i direktorima instituta obišao rekonstruisanu Kliniku za kardiohirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKVBV) i završne radove na „Kamenici tri“, Mirović je istakao da će sva tri instituta da koriste taj novi objekat u kojem će svaki imati po petnaestak postelja.

- To je izuzetno važno u prvom redu za pacijente, kako one iz Vojvodine tako i iz drugih krajeva naše zemlje koji se ovde leče ali i za zaposlene, jer će dobiti dodatni komfor i najsavremeniju medicinsku opremu. To će umnogome da unapredi rad instituta – poručio je Mirović naglasivši da je novi objekat, površine gotovo 10.000 kvadratnih metara, izgrađen po najsavremenijim standardima.

Obnovljena Klinika za kardiohirurgiju ima 80 postelja, uz dodatnih šest kreveta u Jedinici intenzivne nege u kojoj se od pre nekoliko dana smeštaju pacijenti nakon operacija. Ukupna vrednost radova na rekonstrukciji i opremanju tog segmenta IKVBV je 550 miliona dinara.

Mirović je podsetio na to da je u toku i sanacija objekta „Kamenica jedan“ i ocenio da su svi ti radovi bili komplikovani i odgovorni.

- Uporedo sa radovima odvijali su se operativni zahvati i intervencije. To je dobar primer zajedničkog rada zaposlenih, izvođača radova i svih koji su učestvovali u ovom važnom projektu – rekao je predsednik Pokrajinske vlade.

Mirović je najavio i da će, najverovatnije do kraja marta, biti pokrenuta procedura za izgradnju javne garaže sa 500 mesta kao i za uređenje spoljnog kompleksa instituta, čime će biti zaokružena sveobuhvatna sanaciji i rekonstrukcija sva tri instituta u Sremskoj Kamenici.

Prilikom ove posete sremskokameničkim institutima, direktor Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine Miloš Maletić i direktor Insituta za plućne bolesti Vojvodine prof. dr Ilija Andrijević potpisali su ugovor o rekonstrukciji dela Klinike za alergologiju i opstruktivne bolesti pluća.

Z. GRUMIĆ