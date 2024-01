DAJTE KRV, SPASITE NEKOM ŽIVOT: Mobilne ekipe Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine i naredne nedelje na terenu širom Vojvodine

DOBROVOLjNI davaoci krvi i oni koji žele to da postanu, i naredne nedelje mogu doniraju dragocenu tečnost i nekome spasu život, a mobilne ekipe Zavoda za transfuzikju krvi Vojvodine biće na terenu širom Vojvodine.

FOTO: Lj.P.

U ponedeljak, 29. januara, krv će moći dobrovoljno da daju građani Inđije, a mobilna ekipa biće u Domu zdravlja od 16 do 19 časova, u Kikindi u Crvenom krstu od 8.30 do 13 časova i u Laliću u osnovnoj školi od 9 do 11 sati.

Sutradan, u utorak, 30. januara, mobilne ekipe biće u Plandištu u Kulturnom centru od 9 do 12 sati, u Novom Sadu u vrtiću "Svitac" od 9 do 12 sati i u Vatrogasnom savezu od 10 do 13 sati.

Narednog dana, odnosno, u sredu 31. januara mobilne ekipe će krv prikupljati od dobrovoljnih davalaca u Pančevu u Crvenom krstu od 13 do 17 časova i u Zrenjaninu u Mesnoj zajednici Dositej Obradović od 9 do 13 sati.

U četvrtak, 1. februara, mobilne ekipe biće u Somboru u Crvenom krstu od 9 do 13 sati, u Rumi u Kulturnom centru od 8 do 12 sati, u Sremskoj Kamenici u radio televiziji Vojvodine od 9 do 12 sati u Novom Sadu u Narodnoj banci Srbije od 9 do 12 sati i u Vršcu u Opštoj bolnici od 9 do 13 sati.

U petak 2. februara svoju humanost moćiće da pokažu stanovnici Bača, a mobilna ekipa će biti u Vatrogasnom domu od 8 do 11 sati u Česteregu u Mesnoj zajednici od 9 do 10 sati, u Međi u osnovnoj školi od 10.45 do 12 sati, u Futogu u Mesnoj zajednici od 9 do 11 sati i u Zrenjaninu u Sportskom zavodu od 9 do 12 sati.