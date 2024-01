PREVENTIVA OD POPLAVA: Uređenje korita reke Belice, upućen apel građanima Jagodine (FOTO)

Iako je Belica mirna i manja reka, ona itekako ume da uplaši Jagodince, naročito u vreme obilnijih padavina kada se u nju sliju sve bujične vode.

Foto:Z.Gligorijević

To se dogodilo juna i jula prošle godine. Belica je nosila ogramna debla, plastične flaše i ostalo smeće, koje su nesavesni građani bacili u njeno korito. Nivo vode toliko je porastao da je nedostajalo manje od jednog santimetra da se Belica izlije i poplavi Jagodinu. Kako se to ne bi ponovilo, naročito zbog toga što u vreme kada u koritu nema mnogo vode, raste razno šiblje, radnici JP „Uređenje i javno osvetljenje“ rade na redovnom održavanju korita reke Belice.

-Korito reke Belice očišćeno je od Opšte bolnice do bivše fabrike „Elmos", a čišćenje će biti nastavljeno do železničkog mosta. Uporedo se vrši i sanacija i utvrđenje nasipa. Do Velike Morave ima upliva još nekih 850 metara. Tamo je već saniran proboj koji je Belica letos napravila. Urađeno je utvrđenje nasipa,tako da je ostalo još malo posla da bismo sve završili. Čekamo bolje vremenske uslove da bismo došli do uliva u Veliku Moravu – navodi direktor JP „Uređenje i javno osvetljenje“ Boba Tomić i apelovao na građane da ne bacaju smeće u reku i oko nje.

Uporedo sa čišćenjem korita reke Belice radi se i pešačka staza duž bedema.