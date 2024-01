ZOROM PO BADNJAK: U Zaječaru se i ove godine otvara Ulica božićne radosti

ZAJEČARCI su tradicionalnim sečenjem badnjaka u obližnjim šumama počeli obeležavanje Badnjeg dana još u zoru, kako tradicija i nalaže.

Foto: Radio Magnum

Proslava najradosnijeg hrišćanskog praznika, Rođenja Hristovog, u Zaječaru je otpočelo tradicionalnim sečenjem badnjaka, koji će večeras biti naložen na Trgu oslobođenja. Po badnjak su, kako tradicija i nalaže, Zaječarci išli u zoru pripremajući se za proslavu Badnjeg dana i sutrašnjeg Božića.

- Sve ono što se molimo Gospodu, a što je čestito i korisno, dragi Gospod neka da. Srećan blagosloven Badnji dan – rekao je protonamesnik Marko Pajčin, paroh zaječarski.

Badnjak je isekao gradonačelnik Zaječara Boško Ničić u prisustvu svojih saradnika, vernika i sveštenika Eparhije timočke.

- Badnje veče prilika je da jedni drugima čestitamo i želimo pre svega zdravlje, mir, spokoj, da sa svojom porodicom, najbližima, proslavimo ovaj praznik onako kako to nalažu i kanoni pravoslavne crkve i vekovno praznovanje naših predaka, da u miru svoje porodice dočekamo Badnje veče - rekao Boško Ničić.

Foto: Radio Magnum

Praznično bdenije u Sabornom hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Zaječaru počinje u 17 sati. Nakon toga će u 18 sati uslediti svečana litija i nalaganje badnjaka.

U nedelju, 7. januara, na Božić, na dan Hristovog rođenja, Božićna liturgija počinje u 8.30 sati, sledi i lomljenje česnice, a nakon toga, Ulica Timočke bune, od ulica Nikole Pašića do Svetozara Markovića, postaje Ulica božićne radosti.

Tradicionalna manifestacija predviđa bogat program od takmičenja u kuvanju sarmi, preko postavljanja božićne trpeze sa velikim brojem izlagača koji će predstaviti ponudu svojih proizvoda do kulturno umetničkog programa u kojem učestvuju Gradsko pevačko društvo „Stevan Mokranjac“ , folklorni ansambli „ZO-RA“, „Nikola Pašić“ i „Penzioner“ iz Zaječara, „Zoran Gajić“ iz Rgotine, „Novo doba“ iz Grlišta i „Sloga“ iz Vražogrnca.

Organizator je ovdašnja Turistička organizacija, pokrovitelj Grad Zaječar, a manifestacija se organizuje uz podršku Eparhije timočke i Narodnog pozorišta Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“.

Povodom obeležavanja Badnjeg dana u Zaječaru, prolaska svečane litije i nalaganja badnjaka, privremeno će od 16 do 20 časova biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u Ulici Nikole Pašića, od kružnog toka do Ulice Vojvode Putnika, kao i u Ulici Pane Đukića, od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicom Đure Salaja i Kursulinom. Saobraćaj će biti usmeren okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima.