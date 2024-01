DEDA MRAZ NA MOTORU PONOVO OBRADOVAO MAJU: Nenad Neša Čavić na poseban način proslavlja rođendan (FOTO)

Nije Nenad Neša Čavić proslavio je danas svoj 42. rođendan na skoro isti način kao i prethodne tri godine.

Foto: R. Šegrt

U odelu Deda Mraza došao iz Mokrina do Kikinde da bi devojčici sa posebnim potrebama Maji Marinkov (18) ponovo uručio novogodišnji paketić.

I ovaj put učinio je to na manje komforan način, umesto kolima vozeći stari motor „tomos automatik“ prešao je skoro dvadeset kilometara , od svoje do Majine kuće, u jednom pravcu, da bi obradovao svoju dragu prijateljicu. Nije ga pokolebao ni mali defekt, jer mu se motor pokvario na izlazu iz sela, pa je morao da se vrati po drugi i tek onda nastavi put do Ulice Rade Trnića u Kikindi. Maja ga je čekala, radosna što će ponovo doći.

Foto: R. Šegrt Zagrljaj pun zahvalnosti i ljubavi

Tako je na jabolji način potvrdio da je prošle godine zasluženo postao podvižnik „Večernjih novosti“ kada je dobio Srebrnu plaketu za „Najplemenitiji podvig godine“. Do Maje je do sada stizao automobilom, pa peške, prošle godine na trotinetu, a sada na starom motoru.

Foto: R. Šegrt Humanost na motoru

I nije to jedina njegova humana akcija. I ove godine je, kao i prethodnih pet, u Mokrinu delio novogodišnje paketiće deci lošijeg materijalnog stanja. Do sada je u ovoj akciji podelio više stotina paketića mokrinskim mališanima.