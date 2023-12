JOŠ TITRAJU DAMARI BRUSKIH JUNAKA: Nepoznata istorija varoši podno Kopaonika ispisana u knjizi Gorana Minića

DESET knjiga napisao je do sada publicista Goran Minić, koji je obeležio neobičnu istoriju Brusa, koliko i junaci o kojima piše.

Poslednja i upravo objavljena knjiga "Bilo jednom u Brusu", međutim, donosi jednu potpuno nepoznatu prošlost ove varoši podno Kopaonika, otkrivajući lične sudbine "malih", a velikih heroja: domaćina, meraklija, čistača ulica, sodadžija, kovača, krojača i sportista, koji nisu želeli da igraju za velike klubove, jer su voleli svoj Brus.

- Oni su pravi varoški junaci, čiji damari i danas otkucavaju jedno vreme - svedoči za "Novosti" autor Goran Minić. - To ljudi koji nikada nisu dobijali "zlatne grbove", opštinske povelje ili nekakve zahvalnice. Njihova priznanja su sećanja u kojima žive, priče, koje se nadovezuju. Oni su nadživeli i "zimzelene" političare.

Minić je priče o 54 "varoška junaka" sakupljao gotovo ceo život, upravo u druženju sa njima. I otuda iz prve ruke, saznajemo da je Brus imao izvesnog Ljubišu Čajića - Biku, koji je farbao patlidžane, pohovao kopita, čuvao petla u rancu, Miju Frakadžiju, šustera, neumornog kolovođu svakog štosa ili Mirka Radekovića Muđu, koji je sve žene Brusa nazivao jednim imenom - Dora.

Minić u knjizi otkriva i široj javnosti potpuno nepoznatu sudbinu izvesnog Aleksandra Caneta Saulovića iz Brusa, koji je pre 70 godina bio jedan od najtalentovanijih fudbalera SFRJ. Saulovića je primetio poznati Marko Valok u sezoni 1950/1951, kada je Brusjanin služio vojsku i igrao za reprezentaciju.

Nalik sopstvenim likovima POPUT mnogih svojih junaka, koji su karijeru mogli imati u nekom većem gradu, i Goran Minić je ostao veran svom Brusu. Ceo život radio je kao novinar, nagrađivan za novinske, radio i televizijske reportaže. Radio je u Kruševcu na RTK, Pobedi, pisao je "Politiku", "Sport", a danas izveštava za "Sportski žurnal". Jedan je od osnivača lokalnog lista "Stvarnost", a sa ekipom mladih ljudi svojevremeno je osnovao i RTV Brus. Objavio je 10 pesničkih i proznik knjiga. Poznat je i po dragocenom istraživanju sudbine više od 300 meštana Krive reke, koji su nastradali u masakru SS divizije "Princ Eugen" oktobra 1942. godine.

- Valok ga je odveo u Partizan na proveru, uspešno je prošla, ali Saulović je počeo da se lomi, kako da napusti Brus - piše Goran Minić. - Trajalo je to dugo i konačno, nije mogao - bez Rasine i svoje varoši. Kada je profesionalnom fudbalu rekao zbogom, okrenuo se svom klubu. Igrao i bio najbolji.

Heroina Brusa bila je i Desanka Popović.

- Porodila sam najmanje par hiljada žena - prisećala se u razgovru sa Goranom Minićem, babica Desa, koja je prvi put bebu sama, bez lekara, donela na svet kada je imala samo 23 godine. - Danas srećem u Brusu velike devojke i momke, one koje sam prihvatala na svoje ruke i odnosila majci na podoj. To me čini veoma ponosnom.