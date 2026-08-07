VEST KOJA JE UZDRMALA PLANETU! Janik Siner se povlači?

NEOČEKIVANA vest za sve ljubitelje tenisera Janika Sinera.

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Italijan je odlučio da se povuče...

On neće nastupati na mastersu u Sinsinatiju, a od ranije je poznato da tamo neće biti ni Karlosa Alkaraza.

Jedan od najboljih tenisera današnjice još uvek se nije oporavio od povrede kolena, te je zajedno sa stručnim štabom, odlučio da ne rizikuje previše.

Ako se to dogodi on će se u potpunosti posvetiti pripremama za "Ju-Es open".

Turnir u Sinsinatiju počinje 15. avgusta.

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