Tenis

VEST KOJA JE UZDRMALA PLANETU! Janik Siner se povlači?

Александар Илић
Aleksandar Ilić

07. 08. 2026. u 15:36

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NEOČEKIVANA vest za sve ljubitelje tenisera Janika Sinera.

ВЕСТ КОЈА ЈЕ УЗДРМАЛА ПЛАНЕТУ! Јаник Синер се повлачи?

Photo: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Italijan je odlučio da se povuče... 

On neće nastupati na mastersu u Sinsinatiju, a od ranije je poznato da tamo neće biti ni Karlosa Alkaraza. 

Jedan od najboljih tenisera današnjice još uvek se nije oporavio od povrede kolena, te je zajedno sa stručnim štabom, odlučio da ne rizikuje previše. 

Ako se to dogodi on će se u potpunosti posvetiti pripremama za "Ju-Es open". 

Turnir u Sinsinatiju počinje 15. avgusta.

BONUS VIDEO: DOČEK ZA PAMĆENjE: Zajedničko  uživanje košarkaša Srbije i navijača 

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