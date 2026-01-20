TENIS OVAKO NEŠTO NE PAMTI! Odigran nikad viđen meč u istoriji Australijan opena

KAKAV meč na Australijan openu!

FOTO: Depositphotos

Prvi put od uvođenja ovog formata 1990, jedan grend slem meč odigrale su teniserke van Top 500 na VTA listi.

Karolina Pliškova, 1.057. na planeti je bila bolja od Sloun Stivens, 1.102. teniserke sveta – 7:6 (7), 6:2.

Bivša No.1, koja je prethodnih godina dosta kuburila sa povredama, odigrala je prvi grend slem meč posle Ju-Es opena 2024.

Ni Amerikanka, osvajačica Ju-Es opena iz 2017, nije u baš najboljoj zdravstvenoj situaciji, pošto je maltene čitavu prošlu sezonu propustila zbog povrede.

U Melburnu je prošla kvalifikacije, Pliškovu na muke stavila naročito u prvom setu, vraćajući dva brejka minusa, ali u taj-brejku je pala posle šeste set lopte za Čehinju.

Pliškova će u narednom kolu igrati protiv Džanis Tjen, koja je eliminisala Lejlu Fernandez.