SABALENKA SE MUČILA PA PRORADILA: Finalistkinja Australijan opena počela pohod na titulu

Танјуг

18. 01. 2026. u 11:35

Najbolja teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas na startu prvog grend slem turnira sezone u Melburnu pobedila Tjancou Rakotomangu Rajaonu iz Francuske 6:4, 6:1.

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao 76 minuta. Sabalenka će u drugom kolu igrati protiv pobednice meča između Ruskinje Anastasije Pavljučenkove i Žuoksuan Bai iz Kine.

Plasman u drugo kolo prvog grend slem turnira u sezoni izborila je i Italijanka Jasmin Paolini pošto je savladala Beloruskinju Aleksandru Sasnovič 6:1, 6:2.

Paolini će u drugom kolu igrati protiv bolje iz meča između Poljakinje Magdalene Freh i Veronike Erjavec iz Slovenije.

Plasman u drugog kolo Australijan opena izborile su i Ukrajinka Elina Svitolina, Australijanka Talija Gibson, Kazahstanka Julija Putinceva, Rumunka Elena Gabrijela Ruse, Grkinja Marija Sakari, Amerikanke Hejli Baptist i Keti Meknali, Turkinja Zejnep Sonmez, Francuskinja Elsa Žakemo i Polina Kudermetova iz Uzbekistana.

