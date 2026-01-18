SABALENKA SE MUČILA PA PRORADILA: Finalistkinja Australijan opena počela pohod na titulu
Najbolja teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas na startu prvog grend slem turnira sezone u Melburnu pobedila Tjancou Rakotomangu Rajaonu iz Francuske 6:4, 6:1.
Meč je trajao 76 minuta. Sabalenka će u drugom kolu igrati protiv pobednice meča između Ruskinje Anastasije Pavljučenkove i Žuoksuan Bai iz Kine.
Plasman u drugo kolo prvog grend slem turnira u sezoni izborila je i Italijanka Jasmin Paolini pošto je savladala Beloruskinju Aleksandru Sasnovič 6:1, 6:2.
Paolini će u drugom kolu igrati protiv bolje iz meča između Poljakinje Magdalene Freh i Veronike Erjavec iz Slovenije.
Plasman u drugog kolo Australijan opena izborile su i Ukrajinka Elina Svitolina, Australijanka Talija Gibson, Kazahstanka Julija Putinceva, Rumunka Elena Gabrijela Ruse, Grkinja Marija Sakari, Amerikanke Hejli Baptist i Keti Meknali, Turkinja Zejnep Sonmez, Francuskinja Elsa Žakemo i Polina Kudermetova iz Uzbekistana.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
Preporučujemo
NIKOLA JOKIĆ GLEDAO U ČUDU: Neverovatni Denver nastavlja da "melje" (VIDEO)
18. 01. 2026. u 08:11
VELIKA SENZACIJA NA AUSTRALIJAN OPENU: Kvalifikant počistio favorita
18. 01. 2026. u 08:19
JAGO NAPUŠTA ZVEZDU? Posle ponoći morao da se objašnjava zbog misteriozne poruke
18. 01. 2026. u 08:42
BARSA NE STAJE: Razigrani lider La lige napada tri boda u Baskiji
BARSELONA će u nedelju uveče pokušati da nastavi savršenu seriju i dođe do 12. uzastopne pobede u svim takmičenjima kada bude gostovala Real Sosijedadu na "Anoeti" u okviru 20. kola La Lige (21.00).
18. 01. 2026. u 07:40
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!
Rusija je, otkako je počeo rat u Ukrajini, na meti mnogobrojnih međunarodnih sankcija koje sprovode u delo zemlje tzv. "zapada", a iako se činilo da rusku javnost ništa više ne može da iznenadi, za to se potrudila jedna od tamošnjih najvećih zvezda. Zapravo, ona i više nije "tamošnja". I nije samo jednom šokirala svoju dosadašnju domovinu.
18. 01. 2026. u 13:25
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)