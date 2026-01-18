KAKAV BI TO POTRES BIO... Nadal postaje trener Karlosa Alkaraza?

NEKADAŠNjI teniser, a sada trener Boris Beker govorio je o saradnji, za koju misli da bi Karlosu Alkarazu pomogla u karijeri.

FOTO: Tanjug/AP

Beker je kao igrač osvojio šest grend slem trofeja, a kao trener Novaka Đokovića još šest. Smatra da je sada došlo vreme da Karlos Alkaraz napravi saradnju sa Rafaelom Nadalom.

– Moj san, a i mnogih drugih, je da Rafael Nadal postane trener Karlosu Alkarasu – rekao je najmlađi pobednik Vimbldona španskom „Asu“.

Rekao je da nije očekivao da Španac otpusti Huana Karlosa Ferera.

– Prvo nisam verovao. Mnogo me je iznenadio. Videćemo kako će to uticati na njega. Sada je na Karlosu da dokaže da nije pogrešio.

Alkaras je u Melburnu sa Samuelom Lopesom, ali Nemac je uveren da će pre ili kasnije dodati još nekoga u stručni štab:

– Neće me iznenaditi ako kasnije, na primer na proleće, pozove nekog „super trenera“ da mu se pridruži – objašnjava Beker a ovaj termin se koristi za bivše velike šampione koji se upuste u trenerske vode, baš kao što je i on sam uradio pre deset godina sa Đokovićem.

Na pitanje kako će proći Alkaras na Australijskom openu koji jedini od gren slemova nije osvojio, Beker kaže:

– Ja sam četiri puta ovde bio šampion, dva puta kao igrač i dva puta kao trener. Apsolutno sam siguran da Karlos može da pobedi ove godine. Za mene je on najtalentovaniji na svetu. Talentovaniji od Sinera ili Zvereva. Imao je fantastičnu 2025.

Nemac je odgovorio i na pitanje ko može više da napreduje – Alkaras ili Siner.

– Govorimo o dvojici potpuno različitih igrača. Rekao bih da je Karlos više umetnik, da je nepobediv kada ima perfektan dan. S druge strane, Janik je stabilniji i mentalno verovatno jači, uravnoteženiji. Sa Sinerom uvek znate šta ćete dobiti. Uvek visok nivo. Nikada ti ništa neće pokloniti. Alkaras ima loše dane, ponekad njegova magija ostane kod kuće. Počne mnogo da greši.

Za njega nema dileme ko je favorit.

– Alkaras je prošlu godinu završio bolje od Sinera – podseća da je Španac broj 1.- Ali Janik je ovde bio najbolji i ne verujem da će se to promeniti ove godine.

Na pitanje kako bi igrao protiv Sinera u velikom finalu, Beker kaže:

– Ne bih voleo da to bude na betonu, ali na travi bi bila druga priča. Mislim da mu se moj stil igre na njoj ne bi dopao. Ja sam u svoje vreme bio veoma snažan teniser. Pokušavao bih da mu ne dam ritam, da skraćujem poene. Mnogo bih koristio drop šot, išao stalno na mrežu. Ne bi mu to odgovaralo na travi, ali verujem da bi me na betonu pobedio – istakao je trostruki šampion Vimbldona.

Beker je u Melburnu osvojio dve titule, u Njujorku jednu, a u Parizu nikada nije stigao do finala. On na šljaci nije osvojio nijedan turnir u karijeri.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu