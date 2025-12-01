Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.

Evo kako su o onome što je uradio holandski teniser Talon Grikspor izvestili ruski mediji, konkretno, "Šampionat":

"Holandske vlasti su pokušale da odvrate Grikspora od učešća na turniru u Rusiji. Talon im je lepo odgovorio!

Holandski ministar spoljnih poslova David van Vil je tokom debate u Predstavničkom domu izjavio:

„Učešće na turnirima u Rusiji nije zabranjeno, ali vas pozivam da ga izbegavate ako je moguće i da uzmete u obzir moralna razmatranja.“

Kao odgovor na ovu debatu, Talon je na svojoj Fejsbuk stranici napisao:

„Zar nemaju ništa pametnije da rade?“

Nešto kasnije je obrisao objavu.

Teniski savez Holandije je takođe snažno savetovao Griksporu da ne putuje u Rusiju. Ali, Talon je odbio da posluša. Svetski broj 25 (i dečko ruske teniserke Anastasije Potapove) već je u Sankt Peterburgu na Trofeju Severne Palmire", ističe se.

