RUSIJA JE ODUŠEVLJENA! Cela država molila zvezdu tenisa da ne ide u Rusiju - ovo je dobila kao odgovor

01. 12. 2025. u 19:38

Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove, "specijalna vojna operacija", Rusija je često izbegavavana od strane Zapada u mnogim aspektima života, ali jedna zvezda tenisa na to ne pristaje.

FOTO: stockphoto-graf / Alamy / Alamy / Profimedia

Evo kako su o onome što je uradio holandski teniser Talon Grikspor izvestili ruski mediji, konkretno, "Šampionat":

"Holandske vlasti su pokušale da odvrate Grikspora od učešća na turniru u Rusiji. Talon im je lepo odgovorio!

Holandski ministar spoljnih poslova David van Vil je tokom debate u Predstavničkom domu izjavio:

„Učešće na turnirima u Rusiji nije zabranjeno, ali vas pozivam da ga izbegavate ako je moguće i da uzmete u obzir moralna razmatranja.“ 

Kao odgovor na ovu debatu, Talon je na svojoj Fejsbuk stranici napisao:

„Zar nemaju ništa pametnije da rade?“

Talon Grikspor / FOTO: Tanjug/AP

Nešto kasnije je obrisao objavu.

Teniski savez Holandije je takođe snažno savetovao Griksporu da ne putuje u Rusiju. Ali, Talon je odbio da posluša. Svetski broj 25 (i dečko ruske teniserke Anastasije Potapove) već je u Sankt Peterburgu na Trofeju Severne Palmire", ističe se.

Fudbal
