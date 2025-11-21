Tenis

HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Alkaraz "uhvaćen" kako živi kao Srbin: Stavio je to na sto i izazvao NEZAPAMĆENU HISTERIJU!

Александар Илић
Aleksandar Ilić

21. 11. 2025. u 16:18

ŠPANSKI teniser Karlos Alkaraz ne učestvuje na završnom turniru Dejvis Kupa, ali ga to nije sprečilo da bodri kolege iz reprezentacije.

On je na društvenim mrežama podelio fotografiju iz svog doma, a ona je zbog jednog detalja postala veliki hit u Srbiji. 

Španac je objavio fotografiju na Iks mreži, na kojoj se vidi kako na "malom ekranu" prati dubl meč, a detalj sa stola ispred televizora zapao je svima za oko. Na stolu ima predmet koji je svojevremeno bio omiljen u Srba - mušemu. 

Mušema je gotovo nezaobilazna u svakom srpskom domu, a neretko se postavlja posebna za slave i druge svečane prilike.

