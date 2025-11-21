HIT NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Alkaraz "uhvaćen" kako živi kao Srbin: Stavio je to na sto i izazvao NEZAPAMĆENU HISTERIJU!

ŠPANSKI teniser Karlos Alkaraz ne učestvuje na završnom turniru Dejvis Kupa, ali ga to nije sprečilo da bodri kolege iz reprezentacije.

FOTO: Profimedia

On je na društvenim mrežama podelio fotografiju iz svog doma, a ona je zbog jednog detalja postala veliki hit u Srbiji.

Španac je objavio fotografiju na Iks mreži, na kojoj se vidi kako na "malom ekranu" prati dubl meč, a detalj sa stola ispred televizora zapao je svima za oko. Na stolu ima predmet koji je svojevremeno bio omiljen u Srba - mušemu.

Mušema je gotovo nezaobilazna u svakom srpskom domu, a neretko se postavlja posebna za slave i druge svečane prilike.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu