TITULA U BRISELU ZA OŽE-ALIJASIMA: Kanadski teniser savladao Lehečku u finalu

Filip Milošević

19. 10. 2025. u 20:38

Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim osvojio je titulu na turniru u Briselu, pošto je u finalu savladao češkog igrača Jiržija Lehečku sa 2:1 ( 7:6, 6:7 6:2).

FOTO: Profimedia

Meč između Ože-Alijasima i Lehečke, 13. i 17. igrača sveta, trajao je dva sata i 34 minuta.

U prva dva seta teniseri su čuvali servise, pa su oni odlučeni u taj-brejkovima. Kanađanin je u prvom lako slavio sa 7:2, dok je u drugom vodio sa 6:4 i imao dve meč lopte.

U odlučujućem setu Kanađanin pravi dva brejka što je bilo dovoljno za titulu.

