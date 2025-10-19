TITULA U BRISELU ZA OŽE-ALIJASIMA: Kanadski teniser savladao Lehečku u finalu
Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim osvojio je titulu na turniru u Briselu, pošto je u finalu savladao češkog igrača Jiržija Lehečku sa 2:1 ( 7:6, 6:7 6:2).
Meč između Ože-Alijasima i Lehečke, 13. i 17. igrača sveta, trajao je dva sata i 34 minuta.
U prva dva seta teniseri su čuvali servise, pa su oni odlučeni u taj-brejkovima. Kanađanin je u prvom lako slavio sa 7:2, dok je u drugom vodio sa 6:4 i imao dve meč lopte.
U odlučujućem setu Kanađanin pravi dva brejka što je bilo dovoljno za titulu.
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
SPEKTAKL NA "ENFILDU": Posrnuli Liverpul u panici, Junajted gleda na to kao šansu za veliki povratak!
DVA najveća engleska kluba ukrstiće koplja od 17 časova i 30 minuta na čuvenom stadionu u apsolutnom derbiju osmog kola Premijer lige.
19. 10. 2025. u 07:30
VANREDNO SAOPŠTENjE FUDBALSKOG SAVEZA SRBIJE! Evo šta je bilo sa Draganom Stojkovićem Piksijem
Nakon poraza od Albanije i po povratku reprezentacije iz Andore u Beograd, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Srbije na današnjoj sednici u Staroj Pazovi, doneo je odluku o sporazumnom raskidu ugovora sa selektorom A reprezentacije Draganom Stojkovićem, bez ikakvih daljih obaveza FSS prema njemu.
17. 10. 2025. u 16:16
"Danas đavo posebno uživa u tim našim SLAVAMA - ti ljudi su obmanuti!"
OTAC Rafailo Boljević upozorava da mnogi Srbi danas slavom više zavaravaju demone nego što slave Boga. Svetitelj se često izruguje kada se slava pretvori u paganski događaj.
19. 10. 2025. u 10:46
Komentari (0)