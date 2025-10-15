KRAJ SEZONE ZA SLAVNOG TENISERA: Gael Monfis zbog povrede završio sezonu, najavio i kada će završiti karijere
Francuski teniser Gael Monfis saopštio je da je zbog povrede odlučio da završi sezonu, prenose mediji u Parizu.
Monfis je sredinom septembra povredio skočni zglob tokom meča prvog kola na turniru u kineskom Čengduu protiv Aleksandra Ševčenka iz Kazahstana. On je naveo da će zbog povrede propustiti preostali deo sezone, kao i Masters u Parizu.
Francuski teniser je na društvenim mrežama objavio da mu je potrebno vreme da se potpuno oporavi od povrede i dodao da će se takmičenjima vratiti naredne godine.
Monfis je potvrdio da će na kraju naredne sezone da završi igračku karijeru.
- Voleo bih da završim karijeru sledeće godine na Mastersu u Parizu pred domaćim navijačima - izjavio je Monfis, koji se trenutno nalazi na 65. mestu ATP liste.
