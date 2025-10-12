OVO SE DESILO POSLE 24 GODINE: Vašero uradio nešto neverovatno u Šangaju
VALENTIN Vašero napravio je veliko tenisko čudo na mastersu u Šangaju. On je na ovaj turnir došao kao 204. na ATP listi i uspeo je da osvoji titulu.
Da stvar bude još luđa, igrač iz Monaka je to uradio tako što je u glavni žreb ušao nakon kvalifikacija i tek je treći igrač kome je to pošlo za rukom od 1990. godine od kad je uveden ovaj format.
Pre njega su ovo uspeli da urade Robert Kareter (Hamburg 1996) i Albert Portas (Hamburg 2001).
Vašero je ovom titulom ostvario skok od čak 164. mesta i od ponedeljka će biti 40. na ATP listi.
