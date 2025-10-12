OVO SE DESILO POSLE 24 GODINE: Vašero uradio nešto neverovatno u Šangaju

VALENTIN Vašero napravio je veliko tenisko čudo na mastersu u Šangaju. On je na ovaj turnir došao kao 204. na ATP listi i uspeo je da osvoji titulu.

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Da stvar bude još luđa, igrač iz Monaka je to uradio tako što je u glavni žreb ušao nakon kvalifikacija i tek je treći igrač kome je to pošlo za rukom od 1990. godine od kad je uveden ovaj format.

Pre njega su ovo uspeli da urade Robert Kareter (Hamburg 1996) i Albert Portas (Hamburg 2001).

3 - Since the format’s introduction in 1990, Valentin Vacherot has become just the third qualifier to win an ATP Masters 1000 event after Roberto Carretero (Hamburg 1996) and Albert Portas (Hamburg 2001). Fairytale.#RolexShanghaiMasters | @SH_RolexMasters @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/0QHL0RuGOG — OptaAce (@OptaAce) October 12, 2025

Vašero je ovom titulom ostvario skok od čak 164. mesta i od ponedeljka će biti 40. na ATP listi.

