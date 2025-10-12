Tenis

OVO SE DESILO POSLE 24 GODINE: Vašero uradio nešto neverovatno u Šangaju

Časlav Vuković

12. 10. 2025. u 17:21

VALENTIN Vašero napravio je veliko tenisko čudo na mastersu u Šangaju. On je na ovaj turnir došao kao 204. na ATP listi i uspeo je da osvoji titulu.

ОВО СЕ ДЕСИЛО ПОСЛЕ 24 ГОДИНЕ: Вашеро урадио нешто невероватно у Шангају

FOTO: Tanjug/AP/Andy Wong

Da stvar bude još luđa, igrač iz Monaka je to uradio tako što je u glavni žreb ušao nakon kvalifikacija i tek je treći igrač kome je to pošlo za rukom od 1990. godine od kad je uveden ovaj format.

Pre njega su ovo uspeli da urade Robert Kareter (Hamburg 1996) i Albert Portas (Hamburg 2001).

Vašero je ovom titulom ostvario skok od čak 164. mesta i od ponedeljka će biti 40. na ATP listi.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?
Panorama

0 0

ZLA KOB PORODICE: Zašto su Karađorđevići promenili slavu?

DINASTIJA Karađorđević 13. decembra obeležava svoju krsnu slavu, Sv. Apostola Andriju Prvozvanog. Međutim, to nije bila i slava Karađorđa i njegovih sinova koji su slavili Sv. Klimenta (8.12.). U nastavku teksta pročitajte manje poznate istorijske činjenice i okolnosti pod kojima je Petar Karađorđević 1890. godine, promenio slavu i zaštitnika porodičnog doma odabrao svetog apostola.

12. 10. 2025. u 08:07

SRBIN U PROBLEMU: NJegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo
Tip fudbal

0 0

SRBIN U PROBLEMU: Njegova reprezentacija bi već sada mogla ispasti iz borbe za plasman na Svetsko prvenstvo

POSLE impresivne pobede nad Belorusijom, Danska će u nedelju u Kopenhagenu ugostiti Grčku u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026, odlučna da zadrži lidersku poziciju u grupi "C". Ove dve selekcije sastale su se i prošlog meseca, kada su Danci slavili sa ubedljivih 3:0 u Atini, pa sada traže novi trijumf kojim bi napravili veliki korak ka plasmanu u Katar.

12. 10. 2025. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA: Sofija nastupila u ZG (VIDEO)

"JA SAM KEBINA BIVŠA SNAJKA": Sofija nastupila u ZG (VIDEO)