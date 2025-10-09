GORI INTERNET! Skinula se srpska teniserka i bacila muškarce u trans (FOTO)

KO bi ovo očekivao!

Naša teniserka Nina Stojanović rešila je da iznenadi sve...

Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju koja je iznenadila sve. Nina izgleda odlično u kupaćem kostimu.

Izgledala je kao da je upravo izašla iz mora - opuštena i potpuno prirodna.

Što se tiče Ninih rezultata na teniskim terenima, lepa Srpkinja trenutno zauzima 165. poziciju na WTA listi.