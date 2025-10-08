Tenis

KOLAPS RUSKE TENISERKE! Ceo svet gleda i ne veruje šta je radila u Kini (VIDEO)

Новости онлине

08. 10. 2025. u 11:31

Mira Andrejeva je u drugom kolu turnira u Vuhanu izgubila od Laure Zigmund u tri seta rezultatom 7:6(7:4), 3:6, 3:6.

КОЛАПС РУСКЕ ТЕНИСЕРКЕ! Цео свет гледа и не верује шта је радила у Кини (ВИДЕО)

FOTO: Tanjug/AP

Veći deo ovog meča Andrejeva je plakala, a ozbiljniji problemi su krenuli krajem prvog seta.

Navijači, sudija i nemačka tenisera su u čudu gledali kako Ruskinja plače i igra.

Nije tačno poznato šta je uzrok ovakvog slomva, ali u jednom trenutku, osamnaestogodišnja Andrejeva je viknula: Je***o sam umorna od ovog je***og tenisa.

Takođe, nakon jednog izgubljenog gema ona je tražila da je ne snimaju, što je takođe zabeleženo na kameri.

Iskusna Nemica je iskoristila slom protivnice, napravila je preokret i prošla u narednu rundu takmičenja.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DINAMO NA VOJVODINU: U derbiju petog kola ARKUS lige za rukometaše Novosađani će večeras ugostiti Pančevce
Ostali sportovi

0 0

DINAMO NA VOJVODINU: U derbiju petog kola ARKUS lige za rukometaše Novosađani će večeras ugostiti Pančevce

ZBOG obaveza naših klubova u Evropi danas će se odigrati tri utakmice ARKUS lige za rukometaše. U derbiju kola Vojvodina u Novom Sadu od 20.30 igra sa Dinamom. Biće to sudar dve ekipe koje su jedine osvojile svih osam bodova. Metaloplastika je u Šapcu favorit protiv Šamota, a očekuje se i da šampion Partizan na svojoj Banjici bez problema ostvari četvrtu prvenstvenu pobedu.

08. 10. 2025. u 10:59

Politika
Tenis
Fudbal
POZNAT TERMIN! Evo kada Novak Đoković igra četvrtfinale Mastersa u Šangaju

POZNAT TERMIN! Evo kada Novak Đoković igra četvrtfinale Mastersa u Šangaju