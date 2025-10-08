KOLAPS RUSKE TENISERKE! Ceo svet gleda i ne veruje šta je radila u Kini (VIDEO)
Mira Andrejeva je u drugom kolu turnira u Vuhanu izgubila od Laure Zigmund u tri seta rezultatom 7:6(7:4), 3:6, 3:6.
Veći deo ovog meča Andrejeva je plakala, a ozbiljniji problemi su krenuli krajem prvog seta.
Navijači, sudija i nemačka tenisera su u čudu gledali kako Ruskinja plače i igra.
Nije tačno poznato šta je uzrok ovakvog slomva, ali u jednom trenutku, osamnaestogodišnja Andrejeva je viknula: Je***o sam umorna od ovog je***og tenisa.
Takođe, nakon jednog izgubljenog gema ona je tražila da je ne snimaju, što je takođe zabeleženo na kameri.
Iskusna Nemica je iskoristila slom protivnice, napravila je preokret i prošla u narednu rundu takmičenja.
Komentari (0)