"TRESAO SAM SE, GUŠIO..." Drama poznatog tenisera na Mastersu u Šangaju
Veliki šok dogodio se u prvom kolu Mastersa u Šangaju, gde je mladi francuski teniser Terens Atmanmasters morao da se povuče iz meča protiv Argentinca Kamila Uga Karabelija zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.
Meč je prekinut već nakon osam gemova, pri izjednačenju 4:4 u prvom setu – kada je Atman doživeo fizički kolaps na terenu.
On je potom objasnio šta mu se dogodilo.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
– Posle prvog poena, ruke su mi se tresle. Pomislio sam: "Možda sam samo previše nervozan." Ali već pri vođstvu od 2:0, celo telo mi se treslo, nisam mogao da dišem, glava mi je pucala. Osećao sam da gubim kontrolu. Zvao sam fizioterapeuta, ali nisam mogao ni da govorim – kazao je Atman nekoliko sati posle predaje i potom dodao:
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
– Nisam znao gde se nalazim, ni koji je dan. Moj um je potpuno stao. Mislim da je toplotni stres mogao da me dovede i do gubitka svesti ili srčanih problema. Moram da uzmem pauzu – zaključio je teniser.
Bonus video: Šampioni u fokusu: Hadži Purići i 300 medalja šampiona znanja
NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za petak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila sledeće predloge.
03. 10. 2025. u 07:00
HRVATI U ŠOKU ZBOG SRPSKOG TV KOMENTATORA: Nisu mogli da veruju šta slušaju dok Dinamo Zagreb igra u Srbiji (VIDEO)
Najnovije vesti iz Hrvatske prilično su zanimljive svima kojima je Srbija u srcu.
03. 10. 2025. u 17:05
VEDRANA OGORČENA: "Pilić je bio hrišćanin! Sramota za Split, samo mrtav Pilić može biti - veliki Pilić"
HRVATSKI teniski as Nikola Pilić preminuo je u 87. godini života u Rijeci, a sahranjen je proteklog vikenda u Opatiji, gradu u kojem je proveo poslednje dane života.
02. 10. 2025. u 07:20
Komentari (0)