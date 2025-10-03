"TRESAO SAM SE, GUŠIO..." Drama poznatog tenisera na Mastersu u Šangaju

Veliki šok dogodio se u prvom kolu Mastersa u Šangaju, gde je mladi francuski teniser Terens Atmanmasters morao da se povuče iz meča protiv Argentinca Kamila Uga Karabelija zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

Foto: Profimedia

Meč je prekinut već nakon osam gemova, pri izjednačenju 4:4 u prvom setu – kada je Atman doživeo fizički kolaps na terenu.

On je potom objasnio šta mu se dogodilo.

– Posle prvog poena, ruke su mi se tresle. Pomislio sam: "Možda sam samo previše nervozan." Ali već pri vođstvu od 2:0, celo telo mi se treslo, nisam mogao da dišem, glava mi je pucala. Osećao sam da gubim kontrolu. Zvao sam fizioterapeuta, ali nisam mogao ni da govorim – kazao je Atman nekoliko sati posle predaje i potom dodao:

I mean, this is kind of scary, from Térence Atmane's Insta. pic.twitter.com/kO5aO6I9MG — Stephanie Myles (@OpenCourt) October 2, 2025

– Nisam znao gde se nalazim, ni koji je dan. Moj um je potpuno stao. Mislim da je toplotni stres mogao da me dovede i do gubitka svesti ili srčanih problema. Moram da uzmem pauzu – zaključio je teniser.

