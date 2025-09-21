JANIK SINER DANAS NIJE NAJPOPULARNIJI TENISER ITALIJE: Najnovije vesti iz tenisa "uzdrmale" Apenine
Janik Siner je možda najbolji teniser kog Italija ima, ali danas nije najvoljenija osoba na Apeninima što se tiče "belog sporta".
Naime, ženska teniska reprezentacija Italije osvojila je Bili Džin King kup, pošto je danas u finalu u Šenženu pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0.
Italijanka Elizabeta Kočareto je u prvom meču finala savladala Amerikanku Emu Navaro 6:4, 6:4. Pobedu Italiji donela Jasmin Paolini, koja je bila bolja od Amerikanke Džesike Pegule 6:4, 6:2.
Italijanke su odbranile titulu, pošto su prošle godine u finalu savladale Slovačku 2:0.
