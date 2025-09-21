JANIK SINER DANAS NIJE NAJPOPULARNIJI TENISER ITALIJE: Najnovije vesti iz tenisa "uzdrmale" Apenine

Janik Siner je možda najbolji teniser kog Italija ima, ali danas nije najvoljenija osoba na Apeninima što se tiče "belog sporta".

FOTO: Tanjug/AP

Naime, ženska teniska reprezentacija Italije osvojila je Bili Džin King kup, pošto je danas u finalu u Šenženu pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0.



Italijanka Elizabeta Kočareto je u prvom meču finala savladala Amerikanku Emu Navaro 6:4, 6:4. Pobedu Italiji donela Jasmin Paolini, koja je bila bolja od Amerikanke Džesike Pegule 6:4, 6:2.



Italijanke su odbranile titulu, pošto su prošle godine u finalu savladale Slovačku 2:0.

Bonus video: ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde