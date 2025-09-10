Tenis

TENISKI SVET U NEVERICI! Karlos Alkaraz povukao šokantan potez

10. 09. 2025. u 09:26

KARLOS Alkaraz je opet iznenadio sve!

FOTO: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Naime, šampion Ju-Es opena je opet promenio frizuru. 

Podsećanja radi, Alkaraz je izazvao veliku pažnju kada se na početku grend slema u Njujorku pojavio ošišan do glave, ali je brzo otkrio da to nije bio njegov plan, već da se slučajno dogodilo. 

Brat ga je šišao, nije umeo da rukuje mašinicom, pa je Alkaras ćelav došao u Njujork. 

Sada nije dozvolio bratu da se igra već je otišao svog stalnog frizera u rodnom grad, gde se sada ofratbao u plavo. 

- Karlos Alkaras je zvanično ušao u svoju plavu fazu. "Blondecaraz" je stigao - komentar je jedna IG stranice na novu frizuru Španca. 

Fudbal
