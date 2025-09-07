NEPRIKOSNOVENA SABALENKA: Beloruskinja odbranila titulu na Ju-Es openu
Beloruska teniserka Arina Sabalenka osvojila je US Open, pošto je večeras u finalu pobedila Amerikanku Amandu Anisimovu 6:3, 7:6 (7:3).
Meč je trajao jedan sat i 34 minuta. Sabalenka je prva teniserka sveta, dok se Anisimova nalazi na devetom mestu VTA liste.
Ovo je bio deseti međusobni duel beloruske i američke teniserke, a četvrti trijumf Sabalenke, koja je ovom pobedom odbranila titulu na Ju-Es Openu.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Beloruskinja je trijumfom u Njujorku stigla do 21. titule u karijeri, a četvrtog grend slem trofeja. Anisimova je ostala na tri osvojene VTA titule.
Sutra će od 20 časova u finalu u muškoj konkurenciji igrati Španac Karlos Alkaraz i Italijan Janik Siner.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)