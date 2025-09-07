NEPRIKOSNOVENA SABALENKA: Beloruskinja odbranila titulu na Ju-Es openu

Beloruska teniserka Arina Sabalenka osvojila je US Open, pošto je večeras u finalu pobedila Amerikanku Amandu Anisimovu 6:3, 7:6 (7:3).

FOTO: Tanjug/AP/DANIEL HAMBURY

Meč je trajao jedan sat i 34 minuta. Sabalenka je prva teniserka sveta, dok se Anisimova nalazi na devetom mestu VTA liste.

Ovo je bio deseti međusobni duel beloruske i američke teniserke, a četvrti trijumf Sabalenke, koja je ovom pobedom odbranila titulu na Ju-Es Openu.

Beloruskinja je trijumfom u Njujorku stigla do 21. titule u karijeri, a četvrtog grend slem trofeja. Anisimova je ostala na tri osvojene VTA titule.

Sutra će od 20 časova u finalu u muškoj konkurenciji igrati Španac Karlos Alkaraz i Italijan Janik Siner.