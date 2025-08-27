Tenis

NIŠTA OD IZNENAĐENJA! Zverev i Pol u drugom kolu Ju-Es opena

27. 08. 2025. u 09:00

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u drugo kolo poslednjeg grend slem turnira sezone, Ju-Es opena, pošto je jutros u Njujorku u prvom kolu pobedio Čileanca Alehandra Tabila 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.

FOTO: Tanjug/AP

Meč je trajao dva sata i devet minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok se Tabilo nalazi na 122. mestu ATP liste.

Nemački teniser će u drugom kolu igrati protiv Britanca Džejkoba Fernlija, koji je na startu US Opena savladao Španca Roberta Bautistu Aguta 7:5, 6:2, 5:7, 6:4.

Plasman u drugo kolo izborio je i Amerikanac Tomi Pol, koji je jutros nadigrao Danca Elmera Molera 6:3, 6:3, 6:1. Američki teniser će se u drugom kolu sastati sa Nunom Borhesom iz Portugalije.

