MA, KAKAV RAFAEL NADAL! Legendarni teniser grmi: Karlos Alkaraz i Janik Siner bi razbili Španca iz najboljih dana

Legendarni američki teniser Džon Mekinro kaže da bi Karlos Alkaraz i Janik Siner pobedili Rafaela Nadala iz njegovih najboljih dana.

FOTO: Tanjug/AP

- Znam da sam lud što ovo govorim, ali ja verujem da bi Karlos Alkaras i Janik Siner, onakvom igrom koju su pružili u finalu, bili favoriti i protiv Rafaela Nadala iz njegovih najboljih dana - rekao je legendarni Amerikanac Džon Mekinro "TNT sports".

Mekinro zna da će ova njegova izjava izazvati buru.

- Svestan sam kako zvuči ovo što sam rekao, jer je era trojice najboljih igrača u istoriji koja je trajala 20 godina tek završena. Rodžer Federer, Rafael Nadal i Novak Đoković. Znam i da je Nadal osvojio Rolan Garos 14 puta, to je kao što je Kris Evert ovde dominirala sedamdsetoih i osamdesetih. Verujem da bi Karlos i Janik bili favoriti da savladaju Nadala u njegovoj najboljoj formi.

Ipak, smatra da je teško da će da nadmaše veliku trojku.

- Da li mislim da će oni doći do 20, 22 ili 24 osvojena gren slema? To ne verujem, jer je taj nivo mnogo visok. Gotovo je nemoguće, jer mnogo stvari može da se dogodi. To je kao da gledate NBA i tvrdite da niko ne može da bude bolji od Majkla Džordana.

