SKANDAL DRMA AUSTRALIJAN OPEN! "Sudije se napiju uveče pa sude sutradan"

AUSTRALIJAN open ulazi u samu završnicu, kreću borbe za trofej najboljeg na prvogm gren slemu u sezoni.

FOTO: Tanjug/AP

Međutim, kao i neki prethodni i ovo takmičenje u Melburnu je obeležilo nekoliko skandala gde su uglavnom u cenru pažnje bile ukrajinske teniserke, ali i Francuz Korentan Mute.

Francuz je izneo teške optužbe na račun sudija tokom drugog kola i zato je juče kažnjen sa 15.000 dolara. On je posle jedne sporne situacije, u kojoj mu je glavni arbitar dosudio dupli odskok loptice, potpuno izgubio nerve i u monologu prema svom stručnom štabu, izvređao sve sudije redom.

- Kako mogu jedan evro da daju takvim ljudima? Kako? Zašto ovako troše evre? Ili australijske dolare? Šta god! Ozbiljno, čoveče! Svake noći, sve sudije se napiju ovde. I sledećeg dana oni upropaste mečeve. Kako je to moguće, čoveče? Ja se borim, radim svaki dan. Borim se da budem ovde. I tako uništavaju igru. I ja treba da ostanem miran? Kako je to moguće?”, grmeo je Mute tokom meča drugog kola Australijskog opena protiv Amerikanca Krigera.

FOTO: Tanjug/AP

Čim je sudija dosudio poen protivniku, Mute je potpuno izgubio nerve:

- Pokaži mi reprizu. Dođavola, kako možeš da doneseš ovu odluku? Prestani da budeš kao, ‘Zašto se ljutiš?’ Ljutim se jer je tvoja odluka loša. To je problem. Imate jednu stvar da gledate. Ne možete biti fokusirani na to i da napravite grešku. To je ludo!”

Sudija mu je dao opomenu, ali Mutea više ništa nije moglo da smiri.

- Opomena jer nisam miran! To je tvoja greška a meni daješ opomenu! To je tvoja greška, tvoja greška! Uvek je ista stvar. Pravite greške i iznenađeni ste. Naravno da sam ljut. Ko je šokiran mojim rečima? To je ludo čoveče, ti si u zabludi! To je isto sranje sa vama sve vreme. To je ludo! To je tvoja greška i ponašaš se kao da sam ja kriv. Ukloni upozorenje. Gubiš svačije vreme zbog svoje greške. Gubimo 10 minuta. Plaćen si za to, kako je to moguće? Jedna stvar. Jedna stvar. A sada svi gubimo vreme zbog tebe. Moj Bože. To je ludo! Sve vreme ista stvar, sve vreme. Ko je ovaj tip? Nikada ga nisam video na terenu. Nepoznati momak na stolici. To je gren slem.

Mute je dobio ovaj meč, ali je potom izgubio od Lernera Tijena, sjajnog mladog Amerikanca koji je pre toga napravio senzaciju eliminisavši Danila Medvedeva.

