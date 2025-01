NOVAK ĐOKOVIĆ: Zadovoljan sam, prvi i četvrti set su bili najbolji!

NOVAK Đoković uspešno je prošao i drugu prepreku na Australijan openu. Srbin je sa 6:1, 6:7(4), 6:3, 6:2 pobedio Žaimea Fariju, a posle meča je izrazio zadovoljstvo zbog plasmana u treće kolo.

FOTO: Tanjug/AP

On se najpre osvrnuo na meč i rivala kome je učešće u Melburnu bio debi na grend slemovima.

- Zadovoljan sam pobedom. Prvi i četvrti set su bili najbolji. Kontrolisao sam ritam, imao brejk u drugom, pa mi je spao nivo. Bio je bolji na kraju u taj-brejku, pucao je iz svih oružja, bilo je teško igrati protiv njega jer je praktično servirao dva prva servisa i jurio sve vinere. Bio je "napaljen" kada je osvojio drugi set, ali mislim da sam uspeo da ostanem fokusiran u najbitnijim momentima. Od brejka u trećem setu mislim da sam podigao nivo i uspeo da odigram dobar četvrti set. Još jedan veliki test, opet protiv nekog klinca... Čestitam njemu, on je sjajan igrač koji ima mnogo potencijala, kao i moj protivnik u prvoj rundi - rekao je Đoković na konferenciji za novinare posle duela.

Nole je postao rekorder po broju mečeva u singlu na grend slemovima - 430.

- Ovaj sport mi je dao mnogo toga. Pokušavam da ništa ne uzimam zdravo za gotovo. Grend slem mečevi i pobede su najbitnije stvari u našem sportu tako da sam stvarno oduševljen zbog toga.

Dobio je Đoković pitanje da uporedi igrače sada i pre pet i više godina.

- Teško je reći. Basavaredi nije toliko snažan i visok kao moj protivnik u drugoj rundi, to mnogo pravi razliku u brzini servisa. Farija je servirao jako snažno i prvi ali i drugi servis danas. To je razlika između njih dvojice, ali sa osnovne linije mislim da malo više čestitam protivniku iz prve runde. Baš je brz, hvata lopticu u penjanju, ali i današnjem protivniku kada sam dopuštao da ima vremena da se namesti on je to koristio. U jednom trenutku je pogađao sve - sa osnovne, servise, riterne... Mnogo sam u karijeri igrao, posebno u poslednjih 7-8 godina, gde igram protiv igrača protiv kojih nikada nisam igrao i to na Centralnom terenu, prvi im je meč tu, oni nemaju šta da izgube... Teško je igrati protiv takvih igrača, mentalno održati potreban nivo. Naravno, ne znate da li će pasti pod pritiskom igranja na Centralnom terenu ili će biti suprotno, a mislim da su se oba moja protivnika hranila tom energijom i igrala nenormalan tenis. Možda bolje da sam set manje proveo na terenu danas, ali na kraju krajeva sam srećan kako sam došao do pobede i jedva čekam sledeći.

Na ovom Australijan opena treneri mogu da budu smešteni pored terena.

- Podržavam to, mislim da je sjajan novitet ovom turniru. Ljude koje tu biram biramo svi mi, interno pričamo o tome ko najviše može da doprinese time što je na terenu. Srećan sam sa četvoro ljudi koji su tu. Verovatno će se promeniti u budućnosti da uvedu mikrofone, ali sada mi je drago da je bez njega (smeh). Siguran sam da bi navijačima bilo baš zanimljivo da čuju o čemu pričamo. Bilo bi baš mnogo materijala za viralnost... Jedino što mi se ne sviđa tu je što neko iz tima vašeg protivnika možda to gleda, čuje nešto i onda pošalje poruku nekome iz protivničkog tima i on 10 sekundi kasnije ima informaciju. To mi se ne sviđa. Trebalo bi da postoji neka privatnost što se tiče taktike i koučinga na terenu. To ne bi trebalo da bude dostupno javnosti jer vam to pravi problem uživo usred meča.

Jedno od najvećih iznenađenja dosadašnjeg dela turnira napravio je mladi Brazilac Žoao Fonseka koji je pobedio Andrej Rubljova (9. na ATP listi).

- Upravo sam ga upoznao pet mintua pre nego što sam došao ovde i čestitao sam mu, ne samo na pobedi sinoć već i na svemu što radi u poslednjih godinu dana. Pratim njegov napredak i volim kako igra bitne poene. Veoma je hrabar, udara veoma čisto... Brazil je ogromna zemlja i veoma je bitno za naš sport imati jako dobrog igrača iz Brazila. Mislim da igrača takvog kalibra nisu imali još od Guge Kuertena. Uzbudljivo vreme za Brazil, ali i ceo teniski svet. Impresivno je da neko tako mlad igra tako dobro odmah na velikoj sceni. Rekao sam već da malo svoje igre vidim u njegovoj, posebno kada sam bio njegovih godina, kada bez mnogo razmišljanja jurite vinere... Sigurno je da ima sve što je potrebno i to je pokazao sinoć. Budućnost je svetla za njega ako ovako nastavi.

Za kraj je otkrio kako je igrati prvi put protiv nekog.

- To radim zajedno sa trenerom, Endijem ovde. Endi baš dosta vremena provodi gledajući videe, moj meč gleda ispočetka sutradan ujutru. Baš je posvećen i to mi se baš sviđa. Mečeve možete gledati na više načina, u ponovljenom snimku možete videti još neke stvari. Ja ne gledam baš ceo meč, ali odgledam određene trenutke kada mislim da nisam odigrao dobro, ali i kada odigram dobro da vidim to što je dobro. I onda te informacije prenesemo na trening. Dosta komuniciramo o taktici, pripremi, analizi... Volim statistiku, video i vizualne preparacije i on je to radio tokom svoje karijere. Na taj način pričamo isti jezik, dobro se razumemo. Dodatno smo morali da radimo za prva dva igrača jer nema mnogo njihovih mečeva, morali smo da pričamo i sa drugim igračima koji su igrali protiv njih, ali kako turnir odmiče znate bolje imena protivnika, lakše je naći materijal i lakše je spremiti se - zaključio je Đoković.

Podsetimo, Novak će u trećem kolu igrati protiv Čeha Tomaša Mahača.

