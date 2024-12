"OVO JE SRAMOTA!" Monah Arsenije uz Jelenu Đoković brutalno udario i na Anu Ivanović

Monah Arsenije prokomentarisao je dolazak Gordona Nojfilda u Srbiju.

Naime, on se obrušio na Jelenu Đoković koja je na čelu "Fondacije Novak Đoković" u kojoj je pomenuti svetski lider u oblasti ranog razvoja i održavao niz razgovora o temi "Kako zadržati bliskost s decom uprkos izazovima odrastanja?"

Ne tako lepe reči monaha na Jelenin račun osvanule su na Instagram stranici "Manastir Ribnica". Tu se pojavio i snimak u kome monah Arsenije iznosi šokantan stav o Jeleni Đoković.

- Jelena Đoković dovodi neke ljude iz belog sveta da naše roditelje uče kako se deca vaspitavaju. Dovodi čoveka Gordona Nojfilda, dovodi ga u Beograd. Šta će nama neki Gordan Nojfild? Šta je, bre, tebi, sestro Jelena, da li si normalna? Šta to radiš? Ne možeš da radiš šta ti pada na pamet. Svoju decu vaspitavaj kako hoćeš - rekao je, između ostalog, monah Arsenije.

Ovo nije prvi put da monah Arsenije javno kritikuje poznate ličnosti. Svojevremeno je na svom Jutjub kanalu "Dnevne Mudrosti Arsenije" govorio o snobizmu i načinu na koji se mnoge neprimerene stvari u društvu prikazuju kao dobre, te se tom prilikom, na iznenađenje mnogih, dotakao i naše nekadašnje teniserke Ane Ivanović i njenog života na visokoj nozi za bivšim fudbalerom Bastijanom Švajnštajgerom.

- Žive u stanu koji nisu kupili, plaćaju iznajmljivanje 30.000 evra. Recimo, nedavno nailazim na primer naše bivše teniserke Ane Ivanović, jer kažu da se ne bavi više time, i njenog muža Bastijana Švajnštajgera. Oboje su zaradili dovoljno novca. Dakle, tamo piše "Ana i Švajni su se skućili u Čikagu", žive znači u penthausu, u potkrovlju jednog od najsavremenijih nebodera, pripada lancu hotela "Valdorf Astorija", bio sam tamo, to je nešto najluksuznije. Ovo su drevni, tradicionalni, beskrajno bogati hoteli. Znači, žive u stanu koji nisu kupili, jer to je hotel, već plaćaju iznajmljivanje 30.000 evra mesečno. Plus 5.000 na rum servise, bazene, saune, toplu vodu. Znači 35.000 evra plaćaju svakog meseca, ali to nije njihov stan i neće nikad ni biti, ali to ih ne zanima. Skućili su se. Tu vidimo vrhovni snobizam i potpunu hladnoću i bezosećajnost za narod koji strada i pati na planeti. Dobro, neću ja sad da idem u neke krajnosti, jer to je smešno. U neku utopiju, pa da ja sad očekujem da će oni svakog meseca da daju ne znam koju sumu. Ali, sama ta činjenica da oni to javno pokazuju, da se ona slika u stanu gde ima šest kupatila... - rekao je monah Arsenije.

