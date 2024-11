DA LI ĆE SE ĐOKOVIĆ NALJUTITI? Kirjos oštro udario na Novaka: "Brate?! Je l' uživaš da mi to radiš?!"

Australijski teniser Nik Kirjos, koji radi kao komentator takođe, govorio je o mečevima Novaka Đokovića, ali i o Karlosu Alkarazu.

Kirjos je rekao da nije ljubitelj mečeva Novaka Đokovića, odnosno da ne voli preterano da prenosi mečeve srpskog tenisera.

- Radio sam dosta Novakovih mečeva i on me frustrira. Mrzim da radim njegove mečeve u ranoj fazi slemova zato što se on igra sa hranom četiri sata, a ja sam u fazonu: ‘Mogao sam biti u hotelu pre sat i po’, a on će voditi sa 2-0 u setovima. Onda će izgubiti treći set i početi da se žali, onda će otići u svoju ložu, a u četvrtom setu će biti 7:6 i ja sam u fazonu: ‘Brate, je l' uživaš da me držiš ovde’. Pošto on zna da sam ja tu. I onda počinje da gubi fokus - rekao je Kirjos.

Dodao je i da mu prenos Alkarazovih mečeva izuzetno prija.

- Imao sam mnogo Alkarazovih mečeva, mislim da mi je jedan od omiljenijih za gledanje. On je tako uzbudljiv za gledanje, uvek ima nešto u rukavu što mislim da teniski svet nije video. On će nastaviti da se razvija - dodao je Australijanac.

Trebalo bi da Kirjos nakon duge pauze zbog povrede nastupi početkom sezone.

