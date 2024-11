"UVEK SAM NAVIJAO ZA TEBE!" LJubavno pismo Rodžera Federera poslato Rafaelu Nadalu

Bliži se i zvanični oproštaj Rafaela Nadala, a Švajcarac Rodžer Federer imao je potrebu da se preko društvenih mreža oprosti od decenijskog rivala i velikog prijatelja.

Emotivno pismo prenosimo u celosti:

- Idemo, Rafa!

Dok se spremaš da diplomiraš tenis, imam nekoliko stvari da podelim pre nego što možda postanem emotivan.

Počnimo sa očiglednim: pobeđivao si me – mnogo! Više nego što sam ja uspevao tebe da pobedim. Izazvao si me na način na koji niko drugi nije mogao. Na šljaci, osećao sam se kao da stupam u tvoje dvorište, a ti si me naterao da radim više nego što sam ikada mislio da mogu, samo da zadržim svoju poziciju. Naterao si me da ponovo izmislim svoju igru – čak sam otišao toliko daleko da sam promenio veličinu glave reketa, nadajući se bilo kakvoj prednosti.

Nisam baš sujeveran, ali ti si to podigao na viši nivo. Čitav tvoj proces. Svi ti rituali. Pozicioniranje flaša sa vodom kao da su vojnici-igračke u formaciji, popravljanje frizure, pomeranje donjeg veša… Sve to najvećim intenzitetom. Potajno, nekako mi se svidela cela ta stvar. Zato što je bilo tako jedinstveno – to si bio ti. I znaš šta, Rafa, učinio si da još više uživam u igri.

OK, možda ne u početku. Posle Australijan opena 2004. prvi put sam osvojio prvo mesto na ATP listi. Mislio sam da sam na vrhu sveta. I bio sam, ali dva meseca kasnije, kada si izašao na teren u Majamiju u svojoj crvenoj majici bez rukava, pokazujući te bicepse, ubedljivo si me pobedio. Sva ta buka koju sam slušao o tebi – o tom neverovatnom mladom igraču sa Majorke, generacijskom talentu, koji će verovatno jednog dana osvojiti veliki uspeh – nije bila bez pokrića.

Obojica smo bili na početku našeg putovanja i na kraju smo ga zajedno prešli. Dvadeset godina kasnije, Rafa, moram da kažem: Kakva neverovatna karijera! Uključujući 14 trofeja na Rolan Garosu – istorijski! Zbog tebe se ponosi Španija… Zbog tebe se ponosi čitav teniski svet.

Stalno razmišljam o uspomenama koje smo podelili. Kako smo zajedno promovisali sport. Kako smo odigrali taj meč na terenu koji je bio pola od šljake, pola od trave. Kako smo oborili rekord posećenosti svih vremena igrajući pred više od 50.000 navijača u Kejptaunu u Južnoj Africi. Uvek me oraspoloži. Davali smo sve od sebe na terenu, a onda, ponekad, bukvalno smo morali da držimo jedan drugog tokom ceremonije trofeja.

Još sam zahvalan što si me pozvao na Majorku da pomognem u pokretanju Akademije Rafa Nadal 2016. U stvari, na neki način sam sam sebe pozvao. Znao sam da si previše ljubazan da bi insistirao da budem tamo, ali nisam želeo da to propustim. Uvek si bio uzor deci širom sveta, a Mirki i meni je drago što su sva naša deca trenirala na tvojim akademijama. Zabavili su se i naučili toliko toga — kao i hiljade drugih mladih igrača. Iako sam se uvek brinuo da će moja deca doći kući da igraju tenis levom rukom.

A onda je bio London – Lejver kup 2022. Moj poslednji meč. Izuzetno mi je značilo to što si bio uz mene – ne kao moj rival, već kao moj partner u dublu. Deliti teren sa tobom te noći, i podeliti te suze, zauvek će biti jedan od posebnih trenutaka u mojoj karijeri.

Rafa, znam da si fokusiran na poslednji deo svoje epske karijere. Razgovaraćemo kada bude gotovo. Zasad, samo želim da čestitam vašoj porodici i timu, koji su svi odigrali veliku ulogu u tvom uspehu. I želim da znaš da tvoj stari prijatelj uvek navija za tebe, i da će navijati jednako glasno za sve što sledeće uradiš.

Uvek ti želim sve najbolje, tvoj fan,

Rodžer Federer”.

Podsećanja radi, Španija će se u nedelju od 17.00 u Malagi sastati sa reprezentacijom Holandije u okviru Dejvis kupa, a očekuje se da će nastupiti i Nadal.

