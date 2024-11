"NOVAK ĐOKOVIĆ NIJE NAJBOLJI SVIH VREMENA!" Stefanos Cicipas zabio "nož u leđa" Srbinu, evo i kako (VIDEO)

Da li je Novak Đoković najbolji teniser svih vremena? Na to pitanje mnogi nemaju dilemu, ali Stefanos Cicipas, Noletov kolega iz Grčke, mnoge je danas iznenadio.

On je, naime, učestvujući u zanimljivoj anketi portala "433" odgovarao na pitanja ko je bolji od koga u sportu.

I, nakon zanimljivih situacija, kada je trebalo da se izjasni da li je, recimo, bolji Rodžer Federer ili legenda košarke Majkl Džordan, ili, na primer, Karlos Alkaraz ili engleski fudbaler Džud Belingem, postavljeno mu je i jedno vrlo ozbiljno pitanje:

"Rafael Nadal ili Novak Đoković?"

I, Grk je, na iznenađenje mnogih - proglasio Rafu boljim, time i najboljim svih vremena.

Evo kako je to izgledalo:



Da li je Cicipas u pravu na temu "Ko je najbolji svih vremena u tenisu?"

Tragom Cicipasovih reči, u redakciji "Novosti" smo potražili podatke koji bi tu tvrdnju mogle da potkrepe. I, dokazi koje smo pronašli - uopšte ne idu u korist tvrdnji Grka.

Ni Nadalu, naravno.

Recimo, Novak Đoković je bio na vrhu ATP liste 428 sedmica, što je

duže nego Rodžer Federer i Stefan Edberg zajedno (310 + 72 nedelje);

(310 + 72 nedelje); duže nego Pit Sampras, Bjern Borg i Boris Beker zajedno (286 + 109 + 12);

(286 + 109 + 12); duže nego Rafael Nadal, Džon Mekinro i Mats Vilander zajedno (209 + 170 + 20);

(209 + 170 + 20); duže nego Džimi Konoros, Andre Agasi i Endi Marej zajedno (268 + 101 + 41)

i tako dalje, i tako dalje...

Naravno, Noletovi navijači sa pravom slave ovo nesvakidašnje ostvarenje, neki od njih podsećaju da se tokom 2022. nisu ni računale sedmice na vrhu liste iz pandemijskih razloga (inače bi Novak imao još nestvarniji rekord), dok se pristalice Rodžera Federera i Rafaela Nadala trude da umanje značaj ATP liste u odnosu na ostala teniska ostvarenja.

Zato je nekima i dalje "otvoreno" pitanje:

GOAT trka - šta kaže Đoković o njoj?

Već nekoliko godina, otkako je Nole počeo da dostiže i prestiže rekorde koje su držali što Rodžer Federer, što Rafael Nadal, ljubitelji tenisa javno traže odgovor - ko je "G.O.A.T"? (skraćenica od engleskih reči "greatest of all time", odnosno "najbolji svih vremena").

Parametri koji se uzimaju u obzir su raznovrsni, ali se Novak dosad nije oglašavao tako da direktno odgovori na to pitanje.

Međutim, nedavno jeste.

Za francuski "Ekip" ovako je odgovorio kada je upitan da li je on najbolji koji je ikada igrao tenis:

- Tu možemo da pretpostavimo tri moja odgovora. Prvi bi bio "Ja sam najbolji". Ako bismo to pomislili, neko bi rekao "O, kako je arogantan! Ne poštuje ostale!". Drugi odgovor bi bio "Ne mislim da sam najbolji", što bi pokazalo da sam potpuno skroman, što jeste jedna od mogućnosti. I, tu je i treća varijanta: Ja sam ono što sam, ponosan na ono što sam ostvario, ali poštujem i druge teniske ere i drugačija mišljenja, pa GOAT debatu ostavljam drugima. Eto, to treće, to je moj odgovor", rekao je Novak Đoković.



Dobro, ali ... ko je stvarno najbolji teniser svih vremena?

Nedavno su teniski statističari izneli podatak da Rafael Nadal, koji pretenduje za pomenuto priznanje, a kog Stefanos Cicipas upravo sada veliča, nije ni među trojicom najboljih po pobedama nad rivalima iz Top 5 ATP liste, iako je ostvario impresvinih 93 trijumfa nad suparnicima koji su u tom času među petoricom najboljih na planeti.

Rafi je to dovoljno za četvrtu poziciju, a treći je Ivan Lendl, sa 95 takvih pobeda.

Drugi na listi je Federer sa 104, a ubedivo prvi Đoković koji je čak 117 puta pobedio tenisera koji je u vreme odigravanja tog duela bio u Top 5 svetskog rangiranja.

Inače, Nole drži i jedan zanimljiv rekord kada su članovi "velike trojke" u pitanju:

Broj rivala protiv kojih se ima negativan učinak (minimum pet mečeva)

Samo jedan jedini čovek je odigrao pet ili više mečeva protiv Novaka Đokovića i ima pozitivan učinak.

U pitanju je Endi Rodik, koji je karijeru završio sa 5:4 protiv Noleta.

Nadal ima tri takva svoja "dželata":

Od Đokovića je izgubio više mečeva nego što je dobio (više o tome nešto kasnije u tekstu), od Nikolaja Davidenka gubi sa 5:6 u trijumfima, a od Borne Ćorića sa 2:3.

Rodžer Federer ima šestoricu takmaca koji su ga više puta pobeđivali nego on njih, a da su odigrali bar po pet međusobnih duela:

U pitanju su Novak Đoković, Nadal (16:24), Dominik Tim (2:5), Aleksander Zverev (3:4), Jevgenij Kafenjnikov (2:4) i Aleks Koreča (2:3).

Ali, kako stvarno u "GOAT" trci stoje stvari?

Nakon prošlogodišnjeg skandala koji je priredio Vimbldon kada je, uslovno rečeno, "obavio proglašenje Rodžera Federera za najboljeg (o čemu su vam "Novosti" pisale čim je sramni snimak uklonjen sa zvaničnih kanala londonskog grend slema na društvenim mrežama), evo još jednom našeg pregleda osnovnih parametara koje većina relevatnih faktora u tenisu uzima u obzir kada se odlčuje o tome ko je "iznad svih" u belom sportu:

Broj grend slem titula, ali i "velikih trofeja" u tenisu

Kada je Novak Đoković osvojio Australijan open 2023. pobedivši u finalu Stefanosa Cicipasa, on je time izjednačio svetski rekord, koji je Rafael Nadal dotad samostalno držao, sa 22 grend slem titule. A onda je Nole otišao korak dalje - postao je jedini u istoriji muške pojedinačne konkurencije sa 23 grend slem trofeja kada je osvojio Rolan Garos 2023. Igrao je i finale Vimbldona, a 24. "najveću titulu" osvojio na Ju-Es openu.

Iako je i Rodžer Federer jedan od najboljih koji su ikada igrali "beli sport", njegovih "samo" 20 grend slem trofeja kao da su ga izbacili iz "GOAT trke", pa je borba tako spala na dva slova, mada nikako ne treba zaboraviti ni činjenicu da ovako stvari stoje kada su u pitanju...

"Velike titule" u tenisu

Novak Đoković Rafael Nadal Rodžer Federer Grend slem titule 24 22 20 Završni ATP masters 6 0 6 Masters 1000 titule 40 36 28 Olimpijsko zlato 1 1 0 UKUPNO 72 59 54

Pa opet, iako po broju grend slem trofeja Novak sada vodi samostalno, postoje njegovi kritičari koji ne smatraju da je to, samo po sebi, dovoljno za prvo mesto. Čak za neke nije presudno što je Nole konačno osvojio i olimpijsko zlato.

U priču zato ulaze i sledeći podaci, svima već neko vreme znani:

Novak Đoković - Rafael Nadal & Rodžer Federer, međusobni učinak

Nakon što je Nole 2023. osvojio Rolan Garos, jedna od najtraženijih pretraga na internetu je bila "Djokovic vs Nadal H2H", odnosno Novak - Rafa, međusobni mečevi.

Đoković vodi protiv Nadala u pobedama, trenutni rezultat je 31:29.

Rafael Nadal je, pritom, do leta 2024. dobio tri od njihova poslednja četiri meča (finala Rolan Garosa 2020, Rima 2021 i, opet na Rolan Garosu, četvrtfinalni meč 2022. godine), a Novak je Španca upravo na Otvorenom prvenstvu Francuske pobedio u polufinalu 2021, da bi sve začinio i na Olimpijskim igrama u Parizu, kada je Nole pobedio Rafu na putu ka istorijskom zlatu. Igrali su potom i na revijalnom turniru "Slem šestorice kraljeva", ali iako je Srbin i tada pobedio Španca (u meču koji su mnogi nazvali "poslednji ples"), to se ne računa među zvanične, takmičarske duele, pa je zato ostalo "samo" 31:39 za srpskog asa.

Što se Federera tiče, Nole je duele s njim završio posle tačno 50 mečeva i "dobio" slavnog Švajcarca sa 27:23 kada se računaju pobede.

Ali, kako nekima ni to nije bilo najbolje da priznaju da je Novak, zaista, najbolji, Đokovićevi navijači su iz teniske statistike izvukli sledeći dokaz:

Broj titula do kojih se stiglo a da su pobeđena bar trojica igrača iz top 10 ATP liste

Novak Đoković je osvojio 23 pehara na taj, vrlo težak način.

Rodžer Federer je osvojio 15 takvih trofeja.

Rafael Nadal je 13 titula osvojio pobedivši bar trojicu iz top 10. Maltene dvostruko manje nego Nole...

Sudeći po ovim podacima, ma šta pričao Cicipas - GOAT trka je, izgleda, završena. Ali ne i Novakova priča, jer... on uskoro nastavlja svoj pohod.

Pratite zato i dalje sve vesti o Noletu na sportskim stranicama "Novosti". Na sasvim ste dobrom mestu.

Bonus video: Novak Đoković - Pet tajni zbog kojih je najbolji na svetu



