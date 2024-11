SADA JE SVE OTKRIVENO! Karlos Alkaraz priznao šta je pitao Rodžera Federera, a tiče se Novaka Đokovića

Treći teniser na svetu, Karlos Alkaraz otkrio je šta je pričao sa bivšim velikim šampionom Rodžerom Federerom u Šangaju.

Foto: Printskrin

Podsećanja radi, Alkaraz je ispao u četvrtfinalu mastersa 1000 u Šangaju porazom od Čeha Tomaša Mahača sa 2:0, ali je ostao u Kini još nekoliko dana i gledao ostale mečeve na turniru. U finalu ovog takmičenja, na meču Novaka Đokovića i Janika Sinera, Alkaraz je viđen kako sedi pored Rodžera Federera. Do sada, Španac nije govorio o ovome, ali sada je odlučio da podeli šta je pričao sa bivšim brojem jedan.

- U Šangaju nije mogao da bude na mojim mečevima, ali sam ostao nekoliko dana u gradu i imao priliku da treniram sa njim, da razgovaram, da ga pitam o njegovoj karijeri, kako je išlo, šta je radio. Moja karijera je tek počela, pa sam pokušao da ga pitam za savete koji će mi koristiti u budućnosti. Zatim smo zajedno gledali finale Mastersa 1000 i razgovarali o svemu - rekao je Alkaraz za španski list "Marka".

Karlitos je letos poražen od Đokovića u finalu Olimpijskih igara u Parizu, u meču koji, čini se, još uvek nije preboleo, pa je od Rodžera tražio savete i o tome kako igrati protiv srpskog tenisera.

- Razgovarali smo o tom meču, o finalu sa Đokovićem na OI, šta bi on radio u toj situaciji... Pokušao sam da izvučem savete i o životnim situacijama. To je bio sjajan trenutak za mene i nadam se da će češće dolaziti da me gleda.

Osim razgovora sa Federerom, 21-godišnjak je otkrio i da su odradili trening zajedno i da Švajcarac deluje kao da uopšte nije prestajao da igra.

- Njegov tajming je tu. Rodžer će uvek imati tu kvalitet. Igrao je sa mnom tako lako, rekao mi je da je ovo prvi put da je igrao sa tolikom intenzitetom otkako je otišao u penziju. Igrao je tenis, ali ne sa tom intenzivnošću. Lopticu je udarao s lakoćom, prirodno, s toliko elegancije. Delovalo je kao da se nikada nije povukao. Naravno, kada su poeni postajali duži, bio je kao što je i bio, ali osećao sam kao da nije otišao u penziju - zaključio je Alkaraz.

