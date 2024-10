NE MOŽE DA DOĐE SEBI! Endi Rodik u šoku zbog onog što je Novak Đoković rekao

Novak Đoković je ponovo uzdrmao tenisku javnost, i to na jedan način na koji, da nije legedarnnog američkog asa Endija Rodika, niko ne bi obratio posebnu pažnju.

Nole je toliko dugo bio toliko dominantan, da je njegova poslednja izjava, iako potpuno iskrena i, iz Srbinove tačke gledišta, potpuno tačna - zapanjila slavnog Amerikanca.

A evo i šta se tačno desio.

Endi Rodik je otkrio da je potpuno bio iznenađen komentarima Novaka Đokovića nakon što je izgubio finale mastersa u Šangaju.

Tamo je Srbin imao neke, po njega, vrlo ohrabrujuće nastupe - dobio je tinejdž-senzaciju Jakuba Menšika, pa i američkog "broja 1", Tejlora Frica, na putu do meča za titulu.

Taj nedeljni duel sa Janikom Sinerom bio je Đokovićev pokušaj da se pridruži Rodžeru Federeru i Džimiju Konorsu na listi igrača koji su osvojili 100 ili više ATP titula.

Ali, Siner, koji i pored doping skandala ima fantastičnu sezonu - kakvu nikad nije imao pre, bio je prejak za osvajača 24 grend slem titula i obezbedio je svoj sedmi ovogodišnji trofej pobedivši Noleta sa 7:6, 6:3.

Šta je to Novak Đoković rekao posle mastersa u Šangaju što je zapanjilo Endija Rodika?

Nakon poraza u nedeljnom finalu, Nole je upitan o dosadašnjem toku sezone, koja je znatno ispod njegovih veoma visokih standarda.

Osvojio je srpski as samo jednu titulu, ali pošto je to bila zlatna olimpijska medalja, ona koju je najviše želeo, 37-godišnji Beograđanin je racionalno pristupio. A i delovao sasvim zadovoljno onim što je postigao ove godine. Ali, pritom, nije skrivao jasnoću statistike - da ovo uopšte nije sezona kakvu ume da ima.

Evo što je Rodik o Noletovom stavu posle finala rekao u svom podkastu "Served":

- Zapanjila me je njegova konferencija za novinare, u onom delu kada kada ga je neko pitao o negativnim rezultatima. Novak stav je bio potpuno racionalan. I to svetu u kome sami sebe, a posebno velikani, često treniramo da ponekad budemo iracionalni. Naime, bio je u stilu poput "ovo mi je ovo godina sa najlošijim učinkom u poslednje vreme", i "to je moralo da se desi u nekom trenutku", te "i dalje sam zadovoljan svojom zlatnom medaljom". Ali, ljudi, da razmislimo o ovome samo na trenutak - počeo je Amerikanac i dodao:

- Novakova godina sa najlošijim učinkom ikada zapravo je ovakva: igrao je u polufinalu Australijan opena, igrao je u finalu Vimbldona, osvojio je olimpijsko zlato, ima finale mastersa... Pa, to je sezona iz snova, "godina karijere" za većinu nas!

A dok je Rodik rekao da "Nole više nema samo 30 godina" (za 30 meseci će imati 40, prim. aut.), dodao je "da su pred njim dva čudovišta (Siner i Karlos Alkaraz)", ali da je on, Novak, i pored toga imao "ludo impresivnu nedelju".

Šta sada čeka Đokovića?

Novak Đoković nastaviće da stremi ka 100. tituli i posle finalnog poraza na mastersu u Šangaju. On tamo nije ispunio cilj da postane treći igrač koji je osvojio 100 ili više titula na ATP turneji, što možda i ne čudi - em je Siner kontrolisao taj-brejk u prvom setu, a potom i igru u drugoj deonici, em Đoković nije izgradio ni jednu brejk šansu u tom okršaju za titulu.

Iako nije ostalo baš mnogo cieljeva za srpsku legendu u ovoj fazi karijere, on ne skriva da želi da osvoji 100. titulu, čak i ako želja nije toliko jaka kao želja da postane olimpijski šampion u Parizu.

- Moram da nastavim da se trudim da se to desi negde u bliskoj budućnosti - rekao je Đoković o "stotiki" - Za mene to nije cilj tipa 'živi ili umri', jer mislim da sam ostvario sve svoje najveće ciljeve u karijeri. Trenutno je se sad sve svodi na grend slemove i to tome koliko daleko mogu da pomerim letvicu za sebe samog.

