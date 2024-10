"VIDELO SE DA JE SPORIJI!" Đoković nakon pobede nad Kobolijem i plasmana u osminu finala Šangaja

Novak Đoković je odigrao najbolji meč od Olimpijskih igara i pregazio Flavija Kobolija - 6:1, 6:2 i tako se plasirao u osminu finala mastersa u Šangaju.

- Bilo je dobro od početka jer sam pratio jasan plan igre i iskoristio sam svaku kratku loptu, koristio inicijativu i to je bilo to. Koboli je bio izmoren od prošlog meča, a ja sam čekao nekoliko dana i to je sigurno uzelo danak. Ja sam pratio njegove mečeve iako nam je ovo prvi međusobni - objasnio je Đoković, pa se dotakao sledećeg protivnika Safiulina.

- Vraća se stari format, ne smeta mi to, nisam igrao mnogo mečeva i dobro je što sam svež pa sam srećan što igram svaki dan sve dok to bude potrebno - dodao je Novak.

Zadovoljstvo nije krio.

- Mislim da sam bolje krenuo nego na prvom meču i bilo je dosta jasnoće i oštrine, znao sam, da moram da budem agresivan i da tempiram nivo sa osnovne linije. Suštinski sam odigrao čvrsto, a videlo se da je Koboli bio sporiji jer je igrao sinoć do kasno. Zadovoljan sam - zaključio je Srbin.

