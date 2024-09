ALKARAZ POBESNEO: Evo zašto je španac ušao u raspravu sa sudijom na Mastersu u Pekingu

Španski teniser Karlos Alkaraz plasirao se u drugo kolo Mastersa u Pekingu, a meč je obeležila i njegova rasprava sa sudijom.

Alkaraz je tokom meča dobio opomenu od sudije jer je prekoračio vreme za servis, a nakon toga ušao je u raspravu sa sudijom. Karlitos je potom obrazložio celokupnu situaciju.

- Nikad nisam bio upozoren. Uvek se trudim da serviram što brže i u jednom setu mi daš dva upozorenja. Iskreno, nemoguće je tako igrati tenis. Kada igrate protiv servera kao što je on, svestan sam da je svaki poen težak. Kada sam spasao tri brejk lopte i konačno uzeo set, to mi je bilo važno. Bio sam ljut zbog onoga što se dogodilo jer sam osećao kao da nemam vremena između poena, da moram da trčim i da ne mogu da dišem. Nisam imao vremena da odem po peškir i obavim rutinu. To me je naljutilo - rekao je Alkaraz.

Španac će u narednom kolu igrati protiv Talona Grikspora.

