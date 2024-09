ĐOKOVIĆ O SASTANKU SA VATETRPOLISTIMA: Počeli su da sumnjaju u sebe...

NAJBOLjI teniser svih vremena Novak Đoković je nakon osvajanja zlatne medalje na Olimpijskih igara bio je gost Radio televizije Srbije.

Prepričava se čuveni sastanak Novaka Đokovića i vaterpolista Srbije na Olimpijskim igrama, a najbolji teniser svih vremena dao je i svoje viđenje tog susreta.

- Situacija sa zlatnim vaterpolistima nije bila planirana. Ja nisam želeo o tome da razgovaram. Ne želim da otkrijem šta smo pričali u sobi. Imali su timski sastanak. Nisu bili u najboljem raspoloženju. Počeli su da sumnjaju da li mogu da doguraju daleko. Vaterpolisti - nikada niko kao oni. Oni nas uvek obraduju zlatnom medaljom. Pričali smo o tome. Rekao sam da ih razumem.

- Svaka utakmica, klupska ili reprezentativna. Moraju da pobede, ako ne, bude to neki smak sveta. Podelio sam svoja iskustva, kada su me zamolili iz misije i selektor, da im posvetim vreme. Nije bilo planirano, spontano dođe. Ja kao profesionalni sportista koji je ceo život posvetio ovome... Imamo puno zajedničkih imenitelja. Iz opšte perspektive uvek možemo da razgovaaramo o stvarima koje su iste ili slične. Ne volim da delim savete, već svoje iskustvo. Kako bi izvukli najbolje iz sebe. Nemojte meni da dajete zasluge, to su oni sami uspeli.

