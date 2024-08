PODATAK ZA NEVERICU: Đoković posle Ju-Es opena van Top 3 na ATP listi

Srpski teniser, Novak Đoković eliminisan je u trećem kolu Ju-Es opena i po završetku ovog Grend slema ispašće iz Top 3 na ATP listi.

FOTO: Tanjug/AP

Novak Novak je rezultatom 3:1 poražen od Alekseja Popirina u jednom meču gde je imao mnogo šansi da se vrati u meč, mnogo propuštenih prilika i prilično slab servis, a sve to je rezultovalo neuspehom na poslednjem Grend slemu u sezoni.

Iako je na startu takmičenja u Njujorku bio na drugom mestu, morao je da odbrani 2000 bodova zajedno sa titulom da bi eventualno uspeo i tu da se održi, ali je to sada daleko od cilja.

FOTO: Tanjug/AP

To znači da je izgubio 1900 bodova, ostao na 5560 bodova.

Ono što je sigurno jeste da će Janik Siner, koji je i dalje u takmičenju, biti prvi i posle Ju-Es opena, a da će Aleksandar Zverev zauzeti drugu poziciju na ATP listi.

I pored ispadanja u trećem kolu, Karlos Alkaraz zadržava titulu trećeg reketa planete, a Novak je na tabeli uživo trenutno četvrti i pratiće dalja dešavanja.

Ukoliko Danil Medvedev prođe još dva kola u Njujorku i on će preskočiti Đokovića, pa srpski as pada na petu poziciju. U teoriji, postoji mogućnost da Novak na kraju sklizne do sedme pozicije, ali nije baš realno da se baš tako poklope svi rezultati.

Da, podsetimo, Novak Đoković je eliminisan u prvoj nedelji grend slema prvi put od Australijan opena 2017. godine.

Poslednji put je doživeo poraz pre osmine finala još od tog famoznog poraza od Denisa Istomina koji je bio jedno od najvećih grend slem iznenađenja u 21. veku.

BONUS VIDEO VESELI SE SRPSKI RODE: Novak Đoković je ovako proslavio zlato na Olimpijskim igrama

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.