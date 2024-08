NOVAK Đoković preskočio je dve prepreke na Ju-Es openu, a u trećem kolu igra protiv Australijanca Alekseja Popirina, sa kojim se već sastajao ove sezone. Ovaj meč možete pratiti uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Tanjug/AP

Popirin - Đoković (početak, 1.00)

Uoči meča:

Srpski as i 28. igrač planete odigrali su u 2024. godini dva meča i to oba na grend slemu. Oba puta je Nole trijumfovao sa 3:1 i to je uradio na Australijan openu i Vimbldonu.

Oni su se prvi put sastali 2019. godine kada je trenutno drugi na planeti pobedio u Tokiju sa 6:4, 6:2.

Popirin je u odličnoj formi stigao u Njujork. Australijanac je osvojio masters u Montrealu, dok još uvek nije izgubio set na Ju-Es openu.

I Đoković je pun samopouzdanja došao na ovaj turnir. On je osvojio toliko dugo čekano zlato na Olimpijskim igrama u Parizu. Ipak, još uvek traži pravi tenis na "Flešing Medouzu". Iako nije blistao, bez problema je savladao Radua Albota i Lasla Đerea.

Podsetimo, pobednik ovog meča igraće u osmini finala protiv boljeg iz američkog okršaja Ben Šelton - Frensis Tijafo.

