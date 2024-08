NAJVEĆI NOVAKOMRZAC USPEO U SVOJOJ NAMERI! Ono što je Ben Rotenberg izveo za jedan dan - mnogi nisu očekivali

Ben Rotenberg, poznati teniski novinar i osvedočeni Novakomrzac, koji je razapinjao Novaka Đokovića kad god mu je to odgovaralo, upao je u veliki problem iz koga nije mogao da se izvuče sam. Ali, rešio ga je za jedan dan - uz pomoć 367 ljudi.

Podsetimo najpre, teniski svet se zatresao u novembru 2020. kada je baš ovaj Amerikanac objavio prvi deo priče o tome kako je nemački teniser Aleksandar Zverev fizički i psihički zlostavljao tadašnju devojku.

Kako je Zverevu pošlo za rukom da pred nemačkim vlastima dokaže nevinost, rešio je da sada tuži Rotenberga i ovaj je odmah zakukao na internetu, tražeći pare jer je saznao koliko bi morao da plati ako izgubi u pomenutom procesu.

Objavio je ovu poruku na društvenim mrežama:

- Moje ime je Ben Rotenberg. Od 2011. sam samostalni novinar. Za oko deceniju, izveštavao sam sa profesionalnih teniskih turnira za Njujork tajms, a često sam radio i za Reket magazin u kome sam bio jedan od urednika, a pisao sam i za druge listove, uključujući i Slejt. Veliki deo mog posla odnosio se na ono što se dešava van terena, bio je fokusiran na susret i tenisa i kulture, ali je uključivao i istraživačko izveštavanje.

Priča zbog koje sam u situaciji da tražim pomoć počinje pre skoro četiri godine, kada sam počeo da izveštavam o najvažnijoj priči u mojoj karijeri - navodi Rotenberg u opširnoj objavi na stranici sajta „gofundme.com“.

On je objasnio kako je jednog dana na Instragramu video objavu Olge Šaripove, nekadašnje devojke Aleksandera Zvereva, te da se potom sa njom sastao i objravio prvi deo priče o zlostavljanju. Potom je pojasnio zašto je drugi deo objavljen tek devet meseci kasnije, i to na drugom mestu.

Ističući da je ponosan što se upustio u ovaj poduhvat, jer je "proverio sve kod dobro obaveštenih izvora", zaključio je na sledeći način:

- Zverev je podneo tužbe protiv oba lista i protiv mene za oba teksta, što nije bilo iznenađenje. Strogi američki zakoni o slobodi štampe ne bi mu dali nikakvu šansu, tako da Zverev tužbu nije podneo u Americi, ali nije to učinio ni u Monaku gde živi, niti u svom rodnom Hamburgu. Učinio je to u Berlinu gde su sudovi poznati po pristrasnosti prema slavnim ličnostima.

Aleksander Zverev i Olga Šaripova / Foto: EPA-EFE/MARTIAL TREZZINI

Rotenberg je zatražio finansijsku pomoć "od ljudi dobre volje" jer su mu "advokati objasnili da nema svrhe da sada odustane od žalbe koja može da ima tri ishoda, u kojima samo jedan znači da on ne mora ništa da plati – a to je da dokaže da je njegova priča tačna i da Zverev bude poražena strana u sporu, samim tim i strana koja mora da plati troškove". U druga dva slučaja, Rotenberg će imati troškove od 18 do 22.000 dolara.

Toliko je Rotenberg i zatražio u "Gofund" kampanji i - za jedan dan skupio.

Donacije mu je poslalo 367 osoba, usled čega je sakupio 22.741 dolar.

Najveća donacija je bila hiljadu dolara.

Onlajn skupljanje novca za Bena Rotenberga posle tužbe Aleksandra Zvereva / Screenshot: Gofundme

Podsetimo, on je rekao da ako ne bude morao da plati sudske troškove, da će pomenuti novac dati jednoj organizaciji iz Vašingtona koja pomaže žrtvama porodičnog nasilja

