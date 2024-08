SUNOVRAT O KOME BRUJI TENISKI SVET: "Ja sam ništa u odnosu na igrača kakav sam bio"

ŠTA se desilo sa Stefanosom Cicipasom? Dečko koji je mogao da igra na svakoj podlozi i da pobedi svakoga, preko noći je postao džak za udaranje.

Grk više ne može da prođe ni prvo kolo grend slem turnira, što se pokazalo i na Ju-Es openu, gde je odmah izgubio od Tanasisa Kokinakisa.

A nekada je igrao finale Australijan opena gde je izgubio od Novaka Đokovića, odnosno finale Rolan Garosa i čuveni preokret srpskog tenisera od 0:2 u 3:2 koji kao da je obeležio karijeru Cicipasa.

Stefanos je pre tri godine bio treći na svetu, čak imao šansu i za broj 1. Sada je 11, a novi pad ga verovatno čeka posle Ju-Es opena.

– Ja sam ništa u odnosu na igrača kakav sam bio – ne krije 26-godišnji Grk koliko je razočaran svojim rezultatima. - Pamtim kako sam igrao kada sam bio mlađi, sa kakvim sa andrenalinom izlazio na teren, osećao se kao da moj život zavisi od ishoda meča. Sve to mi se sada čini kao da je izbledelo, da moj nivo više nije tako veliki kao ranije.

U to vreme je bio smatran za naslednika velike trojke. U međuvremenu je mnogo zaostao za Karlosom Alkarazom i Janikom Sinerom koji su mnogo mlađi i mnogo uspešniji.

– Pamtim da mi je koncentracija bila uvek na najvišem nivou. I to osećam da je u padu. Znam da sve ovo zvuči čudno, ali meni je potrebna glad za uspesima, da proizvedem glad koju sam imao. Ja nisam osoba koja oseća da je u redu da se zadovolji uobičajenim stvarima. Zaista želim da vratim sve što sam imao u moj tenis kako bih se osećao na terenu kao nekada. Nije mi uopšte jasno šta se dogodilo u poslednjim mesecima da sam toliko pao. Čak mi se čini da se tako osećam već godinu-dve, ali sam ranije uspevao to bolje da kamufliram.

Raspitivao se i kod stručnjaka za sportsku psihologiju.

– Nisam ekspert ali sam razgovarao sa ljudima koji se u to razumeju i kažu da je verovatno u pitanju zasićenost. Osećam to od početka godine i mislim da se to ne može rešiti odmorom. Mislim da moram da igrom to savladam.

Nedavno je vikao na oca i potom ga otpustio sa pozicije trenera, ali boljitka i dalje nema.

– Pre dve-tri godine sam redovno igrao završnice velikih turnira. Sada sam daleko od toga i moram da nađem način da se vratim u tu formu – ističe Cicipas koji ove godine, prvi put od 2018, nije stigao do polufinala nekog grend slema.

