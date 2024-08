NADAL ZAGRMEO: "Poznajem Sinera dovoljno dobro da mogu bez oklevanja da kažem - on je jedan od najkorektnijih!"

Teniski svet je potresla informacija da je Janik Siner bio pozitivan na doping testu. I to dvaput. Ali, nakon višemesečne provere kako se to desilo, a za tu proveru niko živ nije znao osim Sinerovih saradnika i onih koji su vršili istragu, sada je za to saznao čitav svet - i to kada je Italijan oslobođen optužbi. Zbog velike "frke" koja se digla u medijima i teniskoj javnosti, oglasio se i bivši trener, stric Rafaela Nadala, Toni Nadal.

Podsetimo, Siner je komotno nastavio da se bavi tenisom i pored dva pozitivna rezultata na doping testiranjima, a u utorak, 20. avgusta 2024, oslobođen je optužbi jer je odbrana uspela da nadležne ubedi da je za sve kriv fizioterapeut.

On je, navodno, nepažnjom, koristio za svoje potrebe kremu koja sadrži zabranjeni steroid, a onda tako umazanim prstima masirao Sinera koji je, navodno, baš tada "imao više otvorenih rana na telu". I "tako je nedozvoljena supstanca ušla u organizam italijanskog tenisera".

"Nekoliko sati pre početka četvrtog grend slema u godini, Ju-Es opena, najrelevantnija vest nastavlja da bude dva pozitivna doping testa na klostebol koje je Janik Siner imao u martu ove godine. I, posle relevantnih objašnjenja italijanskog igrača i njegovog tima, meni je kristalno jasno da on ne želi da počini nikakav sportski zločin, a još manje da izvuče bilo kakvu korist od upotrebe zabranjenih supstanci.

Poznajem ovog tenisera dovoljno dobro da mogu bez oklevanja da potvrdim da je on jedan od najkorektnijih i najobrazovanijih na ATP turneji. Nezamislivo mi je da bi on mogao da se ponaša tako, da laže, a da pritom to čini svesno. U njegovom timu se dogodila greška koja je, verujem, u dovoljnoj meri rešena, i to uz finansijsku kaznu koju je teniseru izrekla Međunarodna teniska federacija (ITF) od 325.000 dolara (290.000 evra) i gubitak od 400 ATP poena.

Svakodnevni život igrača je ponekad izuzetno ranjiv u ovom kontekstu. Svaki lapsus ili nesrećna greška može da dovede do često preuveličane kazne. Sećam se, da navedem samo jedan primer, slučaja koji smo blisko iskusili tokom mojih godina na turneji:

Sankcija je izrečena argentinskom dubl igraču koji je, sa očiglednim problemima sa alopecijom, redovno koristio lek koji je, posle niza godina, dospeo na listu zabranjenih proizvoda. Teniski čelnici su, očigledno, znali da nije bilo namere tog tenisera da nezakonito dođe do prednosti. Pa ipak, željni da pokažu svoju posvećenost teoretskom fer-pleju i svesni, pored toga, malog značaja za tenis koji je taj igrač imao, rešili su da puna težina zakona padne baš na njega.

Ovih dana ti isti teniski lideri su krivi za svoje dvostruke standarde jer su u ovom slučaju smatrali da ne bi trebalo da sankcionišu Sinera. Privlači mi, pritom, pažnju da pojedini mediji, koji daleko od toga da su nezadovoljni nesrazmernim kaznama u drugim prilikama, sada zahtevaju sličnu (veliku) kaznu i za trenutnog broja 1 na ATP rang listi. Ne iznenađuje činjenica da postoje ljudi koji su, bez potpunog poznavanja svakog slučaja, uvek spremni da daju svoje mišljenje, sude i, pre svega, osude druge.

Pa ipak, mnogo više me čudi što su se iz samog tenisa neke Sinerove kolege pozicionirale protiv njega. Ne razumem da su neke njegove kolege, teniseri koji su, bez sumnje, trenirali sa njim ili su se suočili sa njim kao rivali, i koji su savršeno svesni nemilosrdnog praćenja koje Svetska antidoping agencija vrši nad svima njima (a sa posebnim akcentom na bolje pozicionirane tenisere; pitajte njih, ako meni ne verujete) ne razumem da su upravo oni ti koji seju sumnje u Sinerovu nevinost ili direktno žele kaznu za koju znaju da je nesrazmerna počinjenom delu.

Radi zdravog društva, kako u ovom, tako i u mnogim drugim slučajevima, treba se setiti, a ne nasedati na rečenicu jednog od glavnih pisaca i mislilaca nemačke istorije Johana Volfganga fon Getea: 'Zlu nije potreban razlog, dovoljan je izgovor'.

Kako je sam Janik istakao, ovo nije bio najbolji način da se pristupi turniru veličine jednog grend slema. Ali, u svakom slučaju, cela misterija će biti razjašnjena u narednih nekoliko dana. Nadam se i želim da bude sve kako treba, i da veliki italijanski igrač može da se takmiči bez obzira na sve ove kontroverze i da još jednom njegov tenis doprinese da uživamo u ovom velikom događaju", napisao je Toni Nadal.

