"DVOJE UHVATE U DOPINGU: NJU KAZNE, NJEGA PUSTE!" Legendarni DŽon Mekinro ne može da veruje šta se dešava u tenisu

Slučaj pozitivnog testa na doping Janika Sinera još uvek drma teniski svet, a sada se oglasio i legendarni bivši teniser Džon Mekinro.

Mekinro je rekao da ne zna monogo o ovome, ali da je vest svakako šokantna.

- Ne znam dovoljno o ​​Jedinici za borbu protiv dopinga da bih zaista znao šta se tamo dešava, da budem potpuno iskren. Ova vest je tek izašla. To je svakako iznenađujuće i šokantno u ovom trenutku, posebno za mene, kada se to dogodilo u martu. Prošlo je šest meseci. Ovo je prvi put da je neko, bar koliko ja znam, čuo za to - rekao je legendarni američki teniser Džon Mekinro za ESPN.

Dodao je i da mu nije jasno kako ne važe ista pravila za sve tenisere.

- Ne znam kako prave razliku između jedne osobe koja kaže da nije namerno uzela zabranjenu supstancu, a zatim nekog drugog ko kaže istu stvar suspenduju. Mislim da je Halep to isto rekla, a ona je suspendovana na 18 meseci. Ne znam kako donose ovakve odluke. Naravno, iz perspektive igrača, želite da standardi budu isti za sve. Reč je o momku koji je trenutno broj 1 na svetu na kompjuterskoj rang listi. Ovo je iznenađujuća vest za sve nas.

