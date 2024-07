"MEDVEDEV JE KAO ZID": Španski teniser pred okršaj sa Rusom

Istorija se ponavlja. Drugu godinu zaredom Karlos Alkaraz i Danil Medvedev igraće u polufinalu Vimbldona.

FOTO: Tanjug/AP

Prošlog leta je španski teniser Karlos Alkaraz slavio ubedljivo sa 3:0, po setovima – 6:3, 6:3, 6:3. Za mladog Španca to ne znači da će na novi meč moći da izađe mirno.

📊 Tenistas 🇪🇸 con más presencias en semifinales de Grand Slam (Open Era/Men’s Singles):



🇪🇸 Rafa Nadal | 38

🇪🇸 Juan Carlos Ferrero | 6

🇪🇸 David Ferrer | 6

🇪🇸 CARLOS ALCARAZ | 6 pic.twitter.com/4M1eoLRvby — MisterOnly.Tennis (@OnlyRogerCanFly) July 9, 2024

– Za mene je u njegovoj igri najteže što stiže svaku loptu i vraća je. Medvedev je kao zid. Ponekad mi se čini da odigram neuhvatljivu loptu, ali on nađe načina da je vrati. Veoma je teško igrati kada ste svesni te njegove osobine. Za mene je to njegov najveći adut - rekao je Alkaraz.

FOTO: Tanjug/AP

Zadovoljan je i jer se po tome približava svojim idolima.

– Uvek tražim bolja rešenja. Znam da ne mogu u svakom meču da pružam maksimum, iako to želim. Verujem da je u tome velika trojka bila veoma uspešna, da im je to pomoglo da imaju sjajne karijere. Pobede u danima kada ne ide, kada ne uspevaju da odigraju maksimalno. Čak i tada su uspevali da dostignu dovoljan nivo za trijumf i to je ono o čemu često razmišljam za vreme mečeva. Ponekad je to teško uraditi, ne može se uvek biti briljantan - rekao je Alkaraz.

