ISTORIJA JE ISPISANA! Karlos Alkaraz i Aleksander Zverev odigrali strašno finale Rolan Garosa, a ono je ostalo u senci skandala

Karlos Alkaraz i Aleksandar Zverev odigrali su izuzetno zanimljivo finale Rolan Garosa, a grend slem titulu je ovoga puta osvojio mladi Španac, i to posle pet uzbudljivih setova, te preokreta novog šampiona pariskog grend slema. Konačan rezulat glasio je 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2, i to uz jedan ne baš mali skandal.

Karlos Alkaraz je do ovog finala igrao u dva završna meča za grend slem trofej, i oba je dobio, 2022. na Ju-Es openu je titulu osvojio pobedivši Kaspera Ruda u četiri seta, a 2023. Vimbldon savladavši Novaka Đokovića sa 3:2. Sada je treći put stigao do pehara, i ušao u istoriju kao treći Španac kome je to pošlo za rukom na pariskoj šljaci - posle Rafaela Nadala (koji je to učinio rekordnih 14 puta) i sopstvenog trenera, Huana Karlosa Ferera, koji je titulu osvojio 2003, dve sezone pre Rafine prve.

Iako stariji šest godina, Aleksandar Zverev je, sa druge strane, u ovaj meč ušao sa manjim iskustvom kada se radi o grend slem finalima, igrao je do sada jedno, i to 2020. na Ju-Es openu, kada je izgubio do Dominka Tima posle pet setova velike borbe. Ni sada se nije radovao na kraju.

A nisu se svakako radovali ni navijači Novaka Đokovića zbog jednog veoma važnog detalja: desio se priličan skandal na Rolan Garosu, jer ono što je Nole uzalud tražio tokom svog kobnog meča, na kome je doživeo povredu, pa morao i na operaciju, sada je Alkaraz zatražio - i odmah mu je uslišeno!

Što se samog teniskog megdana tiče, četvrti nosilac, koji je do ovog megdana vodio sa 5:4 protiv Alkaraza, uključujući pobede na minulom Završnom mastersu i ove godine na Australijan openu, isprva se baš mučio, potom preokrenuo rezultat, a onda poklekao.

Španac je ne samo bolje otvorio duel, već je sigurnom igrom osvojio uvodnu deonicu, a onda doživeo dva velika rezultatska pada.

Rus sa nemačkim državljanostvom je naime, posle 1:2 u drugom setu osvojio pet gemova u nizu, a onda je isto to učinio nakon što je Alkaraz vodio sa 5:2 u trećem.

Činilo se da je Zverev tada na vrlo kratak korak od trofeja, vodio je sa 2:1 u setovima, delovao samouvereno, imao odgovore na sve izazove...

... no, u četvrtom segmentu španski teniser se razgoropadio.

Za "tili čas" je došao do 4:0, da bi potom izdržao nalet rivala, koji jeste napravio brejk, no doživeo i sam još jedan, pa u velikoj borbi u završnom gemu ipak "položio oružje", te je na red došao peti set.

A odlučujuća deonica bila je priča za sebe.

Imao je Nemac još jednom brejk šansu, za prilazak na 4:2. Ni to nije iskoristio.

Osmehnuo se tada Alkaraz, zadovljan što je "preživeo" i taj izazov.

Smeškao se i nedugo zatim kada je, uz još jedan brejk, "odservirao" svoju treću grend slem titulu...

... i to u svom trećem grend slem finalu.

