"NADAL JE PODIGAO TENIS NA DRUGI NIVO": Mekinro o Nadalu

Nekadašnji broj jedan Džon Mekinro, kaže da Rafaelu Nadalu neće naškoditi ako odigra još jednu godinu u profesionalnom tenisu.

Nadal je ozbiljno razmišljao da 2024. bude njegova poslednja godina na turnirima, ali Amerikanac kaže da bi voleo da se Rafa predomisli.

Nadal je poražen u prvom kolu Rolan Garosa od Aleksandera Zvereva i sa 38 godina ima velikih problema sa povredama.

- Rafa je klasa, zbog svih uspeha i toga kakav je čovek i šta donosi tenisu, niko ne bi smeo da mu kaže šta treba da radi. Mislim da neće naškoditi njegovom legatu da odigra još jednu godinu i ne uradi ništa. On je jedan od tri najbolja svih vremena. Gledate trojicu najvećih igrača koji su ikad igrali, Rafa, Novak i Rodžer. Nadal je doveo tenis na drugi nivo - rekao je Mekinro.

On je dao primer takođe nekada prvog na svetu, Britanca Endija Marija.

- Pogledajte Marija. Pokušava da se vrati. Imate mnogo sjajnih igrača. Za mene lično imali smo mali period pada tokom godina. Možemo da raspravljamo o tome da mnogi, uključujući i mene, kada se čini da nisu u stanju da osvoje grend slem, onda bi trebalo da se povuku. Ali to je sada na Nadalu. Ono što je ostavio nikad neće biti zaboravljeno i narušeno. Mislim da to što i dalje želi da igra i takmiči se uopšte nije loša stvar. To je dobra stvar. Činjenica da to i dalje želi, iako se njegovo telo muči u poslednje dve godine, pokazuje samo koliko voli tenis i to je za mene neverovatno - rekao je Mekinro.

Džon se takođe osvrnuo na to kako je teniser iz Manakora napredovao tokom karijere.

- Sećam se kako je na početku imao servise od 160 do 170 kilometara na čas. Pojačao ga je tokom vremena. Pokazao je veći napredak od bilo kog drugog vrhunskog tenisera kog sam gledao, uspeo je da se popravi na svim podlogama. U taj proces je uložio od 10 do 12 godina. Imao je veliki broj godina sa povredama, a to nije pomoglo. I pored toga je igrao na visokom nivou, mada možda ne tako kao pre - zaključio je bivši broj jedan.

