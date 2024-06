KRAJ ZA GREND SLEM ŠAMPIONKU: Italijani dominiraju svetskim tenisom, Paolini prvi put u polufinalu Rolan Garosa

Četvrta teniserka sveta Elena Ribakina završila je učešće na ovogodišnjem izdanju Rolan Garosa pošto je u četvrtfinalu bolja od nje bila Italijanka Jasmin Paolini sa 2:1 (6:2, 4:6, 6:4).

Foto: EPA-EFE/DANIEL GONZALEZ

Jasmin je mnogo bolje ušla u ovaj duel, u prvom gemu meča je već stigla do brejka, da bi potom do kraja napravila još jedan i sa velikom sigurnošću osvojila prvi set.

Tokom drugog perioda ponovo je prva došla do brejka, međutim Kazahstanka je to uspela da vrati a potom napravi još jedan i dođe do izjednačenja.

Tokom trećeg seta videli smo pregršt brejkova, čak pet, od čega je tri napravila Italijanka i sa 6:4 završila ovaj meč i obezbedila polufinale.

Nikada do sada u karijeri nije bila u polufinalima bilo kog grend slema, pa joj je ovo ujedno i najbolji plasman.

Ona čeka bolju iz duela Mira Andreeva - Arina Sabalenka.

