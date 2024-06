PLASMAN KARIJERE ZA SINERA: Italijan prvi put u polufinalu Rolan Garosa

Pobedom nad Grigorom Dimitrovim od 3:0 (6:2, 6:4, 7:6) Janik Siner se plasirao prvi put u karijeri u polufinale Rolan Garosa.

Foto: EPA-EFE/YOAN VALAT

Janik Siner je od samog starta duela delovao kao čovek koji danas ne može da izgubi od Grigora Dimitrova.

U prvom setu je krenuo žestoko, napravio je dva brejka a svoj servis održavao bez problema.

Na početku drugog seta je odmah Italijan oduzeo servis bugarskom teniseru, što je bilo dovoljno da osvoji i ovaj period igre.

Tek je u trećem setu Dimitrov igrao kako zna. Stigao je prvi put na meču i do brejk lopte, to se dogodilo u prvom gemu u kom je Italijan servirao, ali je Siner as servisom to spasao.

Prvi brejk na meču Grigor pravi baš na 5:4 za Sinera, kada je servirao za meč. Produžio je ovaj duel do taj-brejka, ali je tu bio nemoćan.

Nakon povlačenja Novaka Đokovića sa turnira, Siner je automatski zauzeo prvu poziciju na ATP listi.

Protivnik u polufinalu Rolan Garosa će mu biti bolji iz meča Karlos Alkaraz - Stefanos Cicipas.

