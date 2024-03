PILIĆ DAO SVOJE VIĐENJE: Evo šta kaže o razlazu Đokovića i Ivaniševića

Slavni trener Nikola Pilić izjavio je danas da veruje da su se najbolji teniser sveta Novak Đoković i hrvatski stručnjak Goran Ivanišević verovatno "zasitili" i da su zbog toga odlučili da okončaju saradnju.

Pilić je danas govorio u Domu omladine uoči promocije dokumentarnog filma "Nikola Pilić - Legenda". On je tom prilikom prokomentarisao jučerašnju odluku najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića da raskine saradnju sa trenerom Goranom Ivaniševićem.

- Radili su par godina i osvojili 11 velikih turnira. Novak je 2023. imao najbolju godinu. Osvojio je Australijan open, Rim, Pariz, igrao finale Vimbldona, osvojio Ju-es open. Ljudi se umore, pretpostavljam da je to veliki pritisak svake nedelje - rekao je Pilić novinarima u Domu omladine.

- Novak mora da se pripremi za mečeve, nemaju uvek isto mišljenje on i trener. Pretpostavljam da se dogodio umor između Novaka i Gorana, da su se 'zasitili' i to ja kažem iz svog 'rukava'. Nisam razgovarao ni sa jednim ni sa drugim šta je pravi razlog - dodao je Pilić.

Iskusni stručnjak rekao je da ne zna ko bi mogao biti novi trener srpskog tenisera, ali da mu je on svakako neophodan.

- Dva čoveka donose bolje odluke od jednog. Novaku je potreban neko prema kome će on imati respekta, ipak je on najbolji teniser na svetu. Ja ne znam ko bi to mogao biti, taj novi trener. Nemam te informacije. Ovo je u sportu normalno, retko ko se zadrži negde kao trener 10 godina - konstatuje Pilić.

On je dodao da pri dolasku Đokovića na Akademiju u Minhen, nije znao da će Srbin postati najbolji teniser svih vremena.

- U to doba kada je došao zaista nisam znao da li će biti najbolji teniser svih vremena, ali činjenica da smo njega prihvatili u mojoj Akademiji u Minhenu. Prihvatili smo ga kao da je naš sin. Činjenica je da moja supruga i ja smo Novaka primili stvarno kao specijalnu personu, znajući šta se događa i ovde u Srbiji. Izvinite što su emocije izvirile iz mene. Novak kao čovek i kao igrač je jedna specijalna persona i njegov personaliti i harizma. Ja sam bio uveren da će on biti internacionalni igrač, nisam znao da će biti broj jedan. Njegov kvalitet kao čoveka i kao igrača je izuzetno veliki - istakao je Pilić i dodao da je ponosan što je kao trener imao priliku da dobije "dijamant koji je mogao da brusi".

- Sa Novakom sam došao u Beograd pre 20 godina, sada on ima 37. Dobio sam mogućnost da treniram najvećeg svih vremena, a Novak je dobio tek trećinu medijske izloženosti u odnosu na ono što je uspeo. Da pet puta budeš izabran kao najbolji sportista sveta, to je neverovatno - zaključio je Pilić.

