''ĐOKOVIĆ JE PO BROJKAMA NAJBOLJI SVIH VREMENA!'' Novakov najveći rival priznao da je Srbin GOAT

ŠPANSKI teniser Karlos Alkaraz izjavio je danas da je Novak Đoković po brojkama najbolji igrač u istoriji ovog sporta.

Alkaraz je trenutno drugi teniser sveta, a poslednju titulu je osvojio prošle godine na Vimbldonu.

- Sezona je veoma duga i ne obraćam mnogo pažnje na to. Želim da pobeđujem, želim dobar rezultat na svakom turniru na kom igram. Trudim se da ne budem pod pritiskom zbog rezultata. Morate da učite iz svakog poraza. Sada obraćam pažnju na to kako da upravljam određenim trenucima i da bolje čitam igru - rekao je Alkaraz u intervjuu za špansku Marku.

On je priznao da su mu teško pali neki porazi na Turu.

- Bilo je mečeva i poraza koji su me pogodili, poput onih od Aleksandra Zvereva i Đokovića na ATP finalu, od Nikolasa Đarija u polufinalu Buenos Ajresa - izjavio je Alkaraz, koji je priznao da je zaplakao posle poraza od Đokovića u finalu završnog turnira sezone u Torinu.

Alkaraz bi trećeg marta trebalo da odigra egzibicioni meč sa Rafaelom Nadalom. On je odgovorio i na pitanje da li bi voleo da igra sa Nadalom na Rolan Garosu.

- Naravno da bih voleo, gde god. Voleo bih da se opet suočim s njim, da se takmičim protiv njega, još jednom ili dvaput. Bilo bi neverovatno da ponovo igram sa njim - dodao je drugi teniser sveta.

Alkaraz je naveo da se slaže sa izjavom Nadalom, koji je nedavno rekao da je Đoković najbolji igrač u istoriji tenisa.

- Svako ima svoje viđenje stvari. Za neke je Đoković najbolji, za druge Nadal, za treće Federer. Rafa je rekao da je Đoković najbolji po brojkama, tako i ja mislim. Đoković je najbolji u istoriji po brojkama, u to nema sumnje. Verujem da je priča o tome ko je najbolji nešto što prevazilazi brojke. Sva trojica su tu i za mene su sva trojica velikani - istakao je Alkaraz.

Đoković je u karijeri osvojio 24 grend slem trofeja.

- Imati 24 grend slem titule je preveliko očekivanje. To je nešto što tražim, ko ne bi želeo to, ali to je preveliko razmišljanje - dodao je španski teniser.

Alkaraz je naveo da želi da osvoji zlato na Olimpijskim igrama u Parizu.

- Endi Mari me inspiriše, jer je osvojio dva olimpijska zlata. Nadam se da ću i ja to da uradi - istakao je španski teniser.

Alkaraz je jutros zbog povrede zgloba predao meč prvog kola na ATP turniru u Rio de Žaneiru brazilskom teniseru Tijagu Monteiru.

