ĐOKOVIĆ ZABRINUO NAVIJAČE: Otvorio dušu - O Sineru, povratku u Australiju, Rolan Garosu, Olimpijskim igrama

VELIKU senzaciju napravio je Janik Siner, eliminisao je Italijan Novaka Đokovića u polufinalu Australijan opena, a nakon meča Novak Đoković je otvorio dušu pred medijima.

FOTO: Tanjug/AP

Italijan je treći put u četiri poslednja meča savladao Novaka Đokovića.

Na početku izlaganja medijima Đoković je čestitao Janiku Sineru na pobedi.

- Želim da čestitam Sineru koji je odigrao odličan turnir, sasvim zasluženo je u finalu, nadigrao me je. A, ja sam bio šokiran mojim nivoom, ništa nisam igrao kako valja, ovo je jedan od najgorih mečeva koje sam odigrao na GS. Ipak, pohvale njemu što je radio neke stvari bolje od mene. Uspeo sam u jednom momentu da pojačam, ali kod 2:1 u četvrtom setu sam imao 40:0, tu sam izgrešio, ali... Eto. Nivo mog tenisa nije bio dobar. U tim momentima pokušavate da nađete smirenost, ali i da podignete sebe i igru. To je ono što sam pokušao. Mislim da je publika fer za obojicu. To je to, čestitke njemu.

Istakao je Đoković da nije bio na nivou na kome ume da bude.

- Da budemo iskren, čitav turnir nisam igrao blizu toga koliko mogu. Možda protiv Manarina, ali većinu nisam igrao onako kako igram normalno u Australiji. Da, iznenadilo me je, jer nisam znao da će biti toliko loše u dva seta. Nisam osećao sebe na ovom turniru, uvek očekujem od sebe najviše, ali nije bilo suđeno danas.

Dodao je Novak da ništa nije funkcionisalo kako je želeo.

- Ne znam šta jeste funkcionisalo, možda servis u jednom momentu... Zasluge idu njemu što je odigrao dobar meč. Nije imao toliko više vinera koliko sam ja imao više neiznuđenih grešaka. Ako ne i najlošiji meč u završnicima na GS. Što se tiče riterna, kada nemaš reaktivnost, kada ne možeš da ga pročitaš, nemam osećaj da sam stabilan. Nisam imao niti jednu brejk loptu ceo meč, mogao je da igra rasterećeno.

Ponovo je potom govorio o Sineru.

- Prvo, on je servirao veoma precizno, a i vraćao je dobro servis. Teško je da opišem sve, ali dosta ima negativno u vezi moje igre. Nisam zadovoljan, forhendom, bekhendom, riternom... Svim. Bio je dominantan na svom servisu. Ako se ne suočavate sa brejk loptom, možete da igrate opušteno, da udarate bolje.

Govorio je Đoković o Rolan Garosu, istakao da će Nadal biti prvi favorit.

- Daleko je to, videćemo kako će igrati igrači na šljaci, to je kompletno drugačija podloga. Neki teniseri su veći favoriti na toj podlozi. Ako igra Nadal, onda je on favorit bez obzira na sve. Tu su i Alkaraz i Siner. Svi koji su u Top 10 su favoriti da pobede. Ipak, ima nekoliko meseci do tog momenta, pa ćemo da vidimo šta će se desiti.

Očekuje Novak da se ponovo vrati u Australiju.

- Vruća je glava, ne mogu da opišem stvari na pravi način. U narednim danima ću imati na šta da budem ponosan, ali niz mora da se negde završi! Dao sam sve što sam mogao, izgubio sam od igrača kojem će ovo biti prvo finale. Nadam se da ću makar još jednom moći da se vratim i da igram makar još jednom.

Zanimljivo je da je Janik Siner dobio tri meča u nizu protiv Srbina, i to u kratkom roku.

- Uvek udara lopticu veoma jako. "Šamara" lopticu, igra brzo, voli da bude agresivan. Pogađa uglove, unapredio je brzinu, preciznije servira, a unapredio je i mentalni deo. Možda se mučio da osvoji bitne mečeve, ali sada je uz iskusne trener uspeo da prevaziđe taj psihički momenat. Na pravom je putu, imaće priliku da osvoji prvi grend slem.

Đoković je govorio o preostalim grend slemovima, kao i učešću na Olimpijskim igrama

- Hajde da vidimo... Još uvek imam velike nade za ostale Slemove, za Olimpijske igre, tek je početak sezone. Nije nešto na šta sam navikao, nije zadovoljavajuće, jer sam mnoge sezone počinjao sa grend slem titulom na Australijan openu. Nije ničemu kraj, videćemo do kraja sezone kako će to izgledati.

