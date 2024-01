VILANDER ZA NOVOSTI: "Đoković je došao i narušio mir! Nikada neću reći da je najveći svih vremena"

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković sprema se za 11. polufinale Australijan opena, igraće protiv Janika Sinera, a Mats Vilander govorio je za "Novosti" o prethodnom Noletovom nastupu, protiv Tejlora Frica, kao i tome - šta srpski as predstavlja za svet tenisa, u svevremenom smislu.

FOTO: AP

Šveđanin britkog jezika, koji ne štedi nikoga i čije reči se često ne dopadaju navijačima u Srbiji, analizirao je meč protiv Amerikanca koji je Novak očajno počeo, pa na kraju dobio.

- Prvi set promenio je sve. Rekao bih da je Tejlor Fric igrao meč tri časa i 45 minuta, a Novak ne više od dva sata. Treći set nije bio težak. Nole ima neverovatnu mogućnost da se opusti i prepusti igri. Bio je iscrpljen prvih 20 minuta, ali nekako je imao samopouzdanje i počeo je da pobeđuje. Postoji razlika između toga kroz šta je Fric prošao, i kroz šta je Novak prošao, zato što je on (Nole) mnogo bolji na više načina. Ono što moraš da uradiš da bi na ovoj podlozi uzeo set Đokoviću je neverovatno, istakao je ekspert Eurosporta za "Novosti".

Novak Đoković na meču protiv Tejlora Frica na Australijan openu / FOTO: Tanjug/AP

Ipak, za Vilandera je sve ovo očekivano.

- Veoma je predvidljivo (ovo što Đoković ostvaruje). Ne igra protiv igrača istog kalibra, poput Rafaela Nadala ili Rodžera Federera, Endija Marija, kao što je nekada igrao. Takođe, mislim da je mnogo bolji... mnogo bolji na travi i na šljaci. I to je predvidljivo? Mislim, voleo bih da vidim nova lica, zaista, radije bih da vidim nova lica na terenu, dodao je Vilander, pa nastavio gotovo u dahu:

- "Najveći svih vremena"? Nikada to neću reći o igraču. Novak je najbolji (svih vremena), podigao je igru na jedan viši nivo. Ne mislim samo na dešavanja na terenu. To je nešto što smo počeli da cenimo kod Novaka, a ranije nismo, kada su Federer i Nadal bili na terenu. Zato što su oni bili prvi tu, a Novak je došao kasnije i narušio mir. Svi su želeli da vide Federera i Nadala u borbi za vrh, a onda je Nole to podigao na viši nivo i prestigao ih. Bez njih on ne bi bio tu gde je danas. Tako da, moramo to da cenimo - zaključio je Mats Vilander.

Rodžer Federer i Rafael Nadal / FOTO: Tanjug/AP

Novak Đoković - Janik Siner, međusobni dueli

Novak Đoković i Janik Siner igrali su dosad šest puta, a iako Nole vodi sa 4:2 u pobedama, nedavno je izgubio dva, i to od poslednja tri susreta sa ovim italijanskim rivalom.

Siner je Noleta pobedio u grupnoj fazi završnog mastersa u Torinu (Srbin mu se potom revanširao u finalu), a onda je Đokovića savladao i na Dejvis kupu.

I ne samo to, nego je Italijan "produžio" tu sjajnu formu i na Australijan open, na kome je odigrao 15 setova - i svih 15 rešio u svoju korist.

Novak Đoković i Janik Siner / Foto: Profimedia

A kad to igraju Novak Đoković i Janik Siner?

Đoković je, podsetimo, u utorak na vrlo interesatan način prošao u polufinale, a onda u miru mogao da gleda megdan dvojice igrača koji su se borili za mesto u polufinalnom okršaju sa braniocem trona.

Kao što su vam "Novosti" već javile, desilo se potom "rusko prokletstvo" - Andrej Rubljov je deseti put igrao grend slem četvrtfinale i deseti put izgubio, pa je Italijan Janik Siner postao Noletov rival.

Đoković i Siner će igrati svoj polufinalni meč u petak, baš kada je na programu i drugo polufinale, u kome neće igrati Karlos Alkaraz, koji je spektakularno eliminisan.

